Explosión en el puente de Crimea: tres hipótesis sobre lo que pasó

El 8 de octubre, a las 6 de la mañana de Crimea, una gran explosión se registró sobre el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea, anexada ilegalmente por Vladimir Putin en 2014 a la Federación de Rusia, con territorio ruso. Una parte del puente cayó al mar.

Putin había descrito este puente como “un milagro” cuando lo inauguró. Tiene más de 19 kilómetros de largo, lo que lo hace el más largo de Europa, y costó unos 3.700 millones de dólares. Ha sido una infraestructura clave para suministrar de recursos y maquinaria de guerra para la península de Crimea. Así, el puente es un símbolo de Putin.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Putin rápidamente culpó a Kiev y declaró que sin duda se trataba de un “acto de terrorismo” perpetrado por las fuerzas ucranianas. Casi de inmediato, Rusia respondió con bombardeos en ciudades principales de Ucrania, incluida Kiev, la capital.

Ucrania no ha asumido la responsabilidad, aunque un alto empleado le dijo a The New York Times que las fuerzas ucranianas planearon el ataque. Eso sí, funcionarios ucranianos se regocijaron públicamente por la explosión: Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, trinó un video del puente envuelto en llamas con la canción de Marilyn Monroe “Feliz cumpleaños, señor presidente”. La cuenta del gobierno ucraniano trinó “sick burn”, una expresión callejera para referirse a una gran humillación.

Las autoridades rusas encargadas de investigar establecieron rápidamente la identidad del propietario del camión: Samir Yusubov, de 25 años. Pero él no iba en el camión. El mismo Yusubov publicó un video diciendo que “no tenía conexión con los eventos en el puente” y aseguró que no tenía información de que su camión transportase explosivos. Explicó que el camión estaba registrado a su nombre, pero que lo conducía el primo de su padre, Makhir Yusubov, de 51 años. Samir Yusubov se encuentra actualmente en el extranjero.

Por el momento se han confirmado cinco muertes: el conductor del camión y cuatro personas que se transportaban en un carro Cadillac que pasaba al lado en el momento de la explosión. Dos de las víctimas eran una pareja de esposos provenientes de San Petersburgo. Ambos eran historiadores.

Versión 1: (versión oficial rusa) camión bomba

De acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el siniestro en el puente se debió a “la explosión de un camión de carga que incendió siete tanques de combustible en un tren”. El camión, que supuestamente explotó en el puente alrededor de las 6:00 a. m., hora local, pasó la inspección en la península de Tamán, el lado ruso del puente. El video de vigilancia muestra a un hombre pidiéndole al conductor que abra el compartimiento de carga del camión. El conductor se comporta “tranquilo”. Después de una revisión rápida, el camión se dirigió al puente y, según el Comité de Investigación, explotó en unos minutos. Hay equipo en la entrada del puente, incluida una máquina de rayos X, para rastrear explosivos en vehículos, pero el camión no fue revisado, según reportó el medio ruso Mash.

De acuerdo con una fuente del portal independiente ruso Meduza, la explosión ocurrió la madrugada del sábado, “la hora en que todos los contrabandistas van a la península”. La fuente también agregó que “los empleados que realizan inspecciones ‘ganan’ millones de rublos al día”, al hacerse de la vista gorda ante la recarga de camiones y el transporte de mercancías prohibidas. De ser cierta esta versión, la carga explosiva pudo haber pasado desapercibida como mercancía de contrabando.

Versión 2: Explosivos bajo el puente

Los usuarios de Twitter notaron un objeto no identificado debajo del puente, que es visible en los primeros fotogramas de los videos de la explosión. En el video, probablemente filmado por una cámara montada en el puente del ferrocarril, sobre la vía para carros, se ve un objeto blanco en el agua. Algunos usuarios asumieron que era una ola. Es difícil distinguir el objeto porque queda registrado en unos cuantos fotogramas y, después de los primeros segundos de filmación, desaparece tras un destello cegador blanco y luego en la imagen solo se ve fuego, humo y grandes olas.

De ser cierta esta teoría, la explosión no habría sido en realidad ocasionada por un camión bomba, sino por un dron marítimo clandestino. El 21 de septiembre circularon en redes sociales rusas imágenes de algo así como un gran kayak no tripulado que llegó a la costa cerca de la base naval rusa en Sebastopol, Crimea. Era un barco negro con sensores en la proa y una especie de periscopio en la parte superior.

De acuerdo con el gobernador de Sebastopol, las autoridades rusas apartaron el objeto y lo destruyeron haciéndolo explotar en el mar. De acuerdo con un experto en armamento marino citado por la BBC, no sería la primera vez que circulan versiones sobre un presunto acceso de Ucrania a equipos marinos de ataque y vigilancia de control remoto.

Sin embargo, hay quienes dudan de esta hipótesis. Nick Waters, un analista del grupo de investigación de fuente abierta Bellingcat, dice que, si la explosión hubiera ocurrido bajo el puente, habría esperado ver al menos un ligero retraso en las imágenes, ya que el grueso concreto hubiera bloqueado la explosión.

En todo caso, de ser esta la verdad, sería una de las operaciones más ambiciosas de Ucrania hasta el momento, pues se trataría de un ataque submarino a control remoto hecho a cientos de kilómetros del territorio que Ucrania controla.

Versión 3: operación combinada

Ilya Ponomarev, un expolítico ruso que actualmente reside en Ucrania, afirmó que ningún camión es capaz de transportar suficientes explosivos para generarle semejante daño a un puente. Según él, el tren y el camión operaron de maneras separadas pero coordinadas para parecer un solo evento. Ponomarev presentó esta teoría en una transmisión en vivo de YouTube. En agosto, también presentó su propia teoría sobre la muerte de Darya Dugina, hija de un ideólogo cercano a Putin. El 4 de octubre, 4 días antes de la explosión, Ponomarev publicó el libro ¿Tiene que morir Putin?: La historia de cómo Rusia se convierte en una democracia después de perder ante Ucrania.

¿Un regalo de cumpleaños para Putin?

El presidente Putin cumplió 70 años el 7 de octubre. El mismo día, Makhir Yusubov, el conductor del camión que explotó en el puente de Crimea recogió la carga que debía entregar a Simferopol. Miles de personas en redes especulan que el atentado se planeó para coincidir con el día de cumpleaños de Putin y enviarle así un mensaje humillante. Sin embargo, Yusubov aparentemente se detuvo del lado ruso del puente para dormir y cruzó el puente temprano en la mañana del 8 de octubre, en lugar del día de cumpleaños de Putin.

