Los expertos consultados por el diario hablan de "presiones extremas de otros soldados…

A esos habría que añadir 885 casos de muertes "por móvil desconocido" relacionados con la guerra, un eufemismo que según el periódico ha sido usado en el pasado para referirse a los suicidios, lo que podría elevar el número total hasta casi 2.000.

Más de mil soldados rusos (1.087) se han suicidado desde que comenzó la guerra en Ucrania, según informes confidenciales de la agencia estadística rusa Rosstat a los que ha accedido el diario británico The Guardian.

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Filtración revela que más de 1.000 soldados rusos se han suicidado en la guerra en Ucrania

Los expertos consultados por el diario hablan de "presiones extremas de otros soldados o mandos", "miedo a ser enviados a misiones muy peligrosas" y hasta "abusos físicos y torturas" para empujar a la tropa a mantenerse en el frente.

Los informes sobre víctimas de la guerra son considerados secretos en Rusia, pero los datos de Rosstat han sido ‘hackeados’ por dos grupos distintos, el bielorruso Cyber Partisans y el ucraniano Silent Crow, que luego los filtraron al rotativo británico.

Del total de 1.087 casos considerados confirmados, 614 se registraron en la Ucrania ocupada o en regiones rusas limítrofes, mientras que el resto sucedieron en barracones, campos de entrenamiento y hasta domicilios particulares, donde descansaban soldados alistados o vivían algunos a punto de ser enviados al frente.

Y aun siendo alta, algunas fuentes consideran que la cifra filtrada hoy debería ser mucho mayor: según Ivan Chuvilyaev, portavoz de Idite Lesom, grupo que asiste a potenciales desertores rusos, la cifra real "es obviamente mucho mayor".

Chuvilyaev recuerda que las estadísticas, aun las secretas, han pasado varios filtros de censura, y recuerda cómo algunos casos de suicidio son convenientemente disfrazados como muertes heroicas que terminan con una medalla al valor entregada a los padres de la víctima.

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