Francia da el primer paso para incluir el derecho al aborto en la Constitución

Miembros del parlamento del partido izquierdista francés La France Insoumise (LFI) y miembros de asociaciones a favor del aborto celebran la iniciativa de agregar el derecho al aborto a la Constitución. Foto: AFP - Agencia AFP

El jueves, los diputados de la Asamblea Nacional de Francia aprobaron un proyecto de ley que busca consagrar el derecho al aborto en la Constitución. Este es el primer paso de una larga e intensa lucha por blindar este derecho para las mujeres en el país. La iniciativa recibió un gran impulso luego del retroceso visto en Estados Unidos.

“Esta terrible regresión (la de Estados Unidos) demuestra que cuando se trata del derecho de las mujeres a disponer de sus cuerpos, nunca hay nada seguro”, dice la propuesta francesa, que toma como referencia la derogación del fallo de Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema estadounidense.

El aborto en Francia fue despenalizado en una ley clave de 1975, tras la lucha de Simone Veil, un icono de la emancipación francesa. Esta ley sufrió una última modificación en marzo de este año, cuando se extendieron los plazos para la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas.

A pesar de que existe esta ley, la Constitución como tal no garantiza el derecho a la interrupción del embarazo, pues no está contemplado como un derecho constitucional. La coalición de izquierda, que tiene la autoría de la propuesta, recalca que el objetivo es garantizar este derecho fundamental en la Carta Magna. Tras la votación, varias figuras se pronunciaron sobre esta importante victoria.

“Quiero dedicar esta victoria histórica a las mujeres de Estados Unidos, a las de Polonia, a las de Hungría, cuyo derecho al aborto está siendo restringido”, dijo la diputada ponente Mathile Panot de la Francia Insumisa.

Panot y su partido también habían incluido la consagración de la anticoncepción como un derecho en la Constitución, pero dieron marcha atrás a esta propuesta para negociar con los otros partidos de izquierda y el oficialismo.

Le puede interesar: El oscuro historial de la fábrica de iPhone en China: palizas, suicidios y explotación

La votación final fue de 337 votos a favor y solo 32 en contra, con apoyo de casi todos los sectores, incluidos la izquierda de Jean Luc Mélenchon, del centro del presidente Emmanuel Macron y, sorpresivamente, de la extrema derecha de Marine Le Pen.

A la iniciativa, sin embargo, le falta mucho trecho por recorrer. El proyecto ahora deberá pasar al Senado y luego de esto deberá ser sometido a un referéndum nacional. Es en la instancia del Senado donde el éxito del proyecto no está garantizado. Los Republicanos, partido que tiene la mayoría, rechazó un partido similar en septiembre argumentando que no era una medida necesaria, ya que el aborto no estaba amenazado en el país.

Para el ministro de Justicia francés, Eric Dupond-Moretti, es necesario blindar el acceso al aborto antes de que pueda ocurrir algo similar a lo que pasó en Estados Unidos.

“El derecho al aborto que pensábamos que se adquirió durante 50 años, en realidad no se adquirió en lo absoluto”, resaltó.

Dupond-Moretti está esperanzado en que algunos senadores conservadores puedan cambiar de opinión para que el proyecto continúe su camino. En cuanto al referéndum nacional, las últimas encuestas indican que el 80 % de la población apoya el derecho al aborto, por lo que encontraría un respaldo sustancial de la ciudadanía.

Vea también: EE. UU. prevé deportar migrantes cuando levante norma que bloquea entrada irregular

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.