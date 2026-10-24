A causa de los disturbios en días pasados durante la movilización de más de medio millón de personas, desde el lunes rigen toques de queda nocturnos en barrios de las grandes ciudades y…

Miles de personas salieron de nuevo a las calles de Francia este sábado para atender al llamado a la protesta por parte de los denominadas chalecos amarillos y los estudiantes. Las manifestaciones rechazan el encarecimiento del costo de vida y buscan apoyar a los estudiantes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los colegios.

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Francia en vivo: 135 detenidos al margen de una nueva jornada de protestas este sábado

A causa de los disturbios en días pasados durante la movilización de más de medio millón de personas, desde el lunes rigen toques de queda nocturnos en barrios de las grandes ciudades y prohibieron manifestaciones, siempre y cuando no las pidan actores que el gobierno llama "legítimos", como los sindicatos.

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Para este sábado, finalmente se autorizaron las marchas en París, Marsella y Lyon, en medio de las temperaturas que empiezan a bajar a causa del otoño.

"Macron, al rincón", "No esperábamos nada y aun así estamos decepcionados", "Macron dimisión" o "Todo el mundo odia la policía" decían algunas de las pancartas contra el gobierno de Emmanuel Macron, que termina en mayo.

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A seis meses de la elección presidencial, su líder Marine Le Pen encabeza los sondeos.

Ante las nuevas protestas, muchos comerciantes instalaron tablones de madera en las vitrinas de sus negocios, algunos piensan no abrir y otros defenderán ellos mismos sus tiendas de eventuales pillajes. El pasado sábado, casi 3.000 se vieron afectadas en Francia.

Los museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso y la Ópera de París cerraron excepcionalmente.

Pero Francia no es el único: multitudinarias protestas se han visto durante las últimas semanas en otros países de Europa, como España, Albania, Portugal, Bélgica e Italia a causa del precario acceso a la vivienda, el alto costo de vida, entre otros motivos.

De hecho, miles de manifestantes se movilizaron este sábado en el centro de Madrid para defender las pensiones públicas, a un mes de las elecciones legislativas, mientras la izquierda acusa a la derecha de querer abrir la puerta a una privatización parcial del sistema.

🔴 A continuación le damos la actualización más reciente de esta jornada de protestas.

Unas 110.000 personas marcharon en París y la situación permanece en calma, según la policía.

La policía francesa detuvo este sábado a 135 personas al margen de las protestas convocadas por chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos, indicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El ministro indicó que algunas de esas detenciones estuvieron relacionadas con la confiscación de objetos contundentes y susceptibles de ser usados como armas. Por el momento "no ha habido incidentes importantes", dijo también el ministro, una semana después de los saqueos e incendios ocurridos durante las manifestaciones, y que conmocionaron al país.

En esta ocasión, las autoridades francesas desplegaron a 70.000 efectivos para intentar evitar desórdenes.

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