Francia investiga las declaraciones racistas de una senadora paraguaya sobre Mbappé

Kylian Mbappé, de Francia, ante el arquero Orlando Gill, de Paraguay, durante uno de los partidos de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La justicia de Francia abrió una investigación tras las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla sobre el futbolista estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, anunció este martes la Fiscalía de París.

Esa institución indicó que “abrió inmediatamente una investigación” por injuria pública e incitación pública al odio o a la violencia tras recibir una denuncia este martes de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), confirmando una información de los medios RMC y RTL.

Le sugerimos: El gobierno de Trump reimpone las sanciones sobre el petróleo iraní tras un ataque en Ormuz

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, había anunciado que señalaría a la Fiscalía las declaraciones de Amarilla, después de que Francia derrotara el sábado a Paraguay en octavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

Al término del encuentro, el jugador, muy molesto por lo que interpretaba como excesiva dureza de los guaraníes, no le dio la mano al portero paraguayo, Orlando Gill.

“Bruto, no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna, chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”, escribió la senadora en un mensaje en la red social X.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés. Resentido, nuevo rico, prepotente y feo (...). Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después de que terminó el partido”, arremetió en otro mensaje.

También le puede interesar: Trump insiste en que EE. UU. anexione Groenlandia tras su llegada a la cumbre de la OTAN

El capitán de los Bleus respondió el lunes calificando de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora, cuyas declaraciones fueron condenadas por los gobiernos de Francia y de Paraguay, además de la FIFA y la ONU.

“Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, agregó el delantero madridista.

En una carta abierta publicada en X tras la polémica, Amarilla, que dice amar visitar Francia y hablar francés, le exigió disculpas al futbolista por su reacción.

La Fiscalía investiga las declaraciones de la senadora con el agravante de que las pronunció en razón del “origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima”, precisó el Ministerio Público. Estos delitos conllevan una pena de un año de prisión y una multa de 45.000 euros (USD 51.300), agregó la misma fuente.

Las palabras de la senadora generaron indignación en Francia y el presidente del Senado de ese país, Gérard Larcher, le escribió este martes a su homólogo del Senado paraguayo, Basilio Núñez, para pedir sanciones contra Celeste Amarilla.

“Esas palabras racistas y xenófobas deshonran a la persona que las escribió y son indignas de un responsable político, sea quien sea. Espero que puedan ser duramente sancionadas”, defendió Larcher en su correo, según confirmó su entorno.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com