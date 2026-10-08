Desde finales de septiembre, estudiantes de entre 15 y 18 años bloquean cientos de liceos para denunciar la falta de reemplazo de profesores ausentes y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

El gobierno francés recibirá este jueves a las tres principales organizaciones estudiantiles , que llamaron a mantener las protestas por la falta de medidas concretas para responder a sus reclamos de mejores condiciones de aprendizaje en los liceos.

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Gobierno francés se reunirá con estudiantes en medio de protestas por la educación

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El martes, entre 266.000 y 450.000 personas protestaron en las calles de Francia a llamado de las organizaciones estudiantiles, apoyadas por padres, profesores y sindicatos para evitar situaciones tensas como los choques registrados entre policías y manifestantes.

El primer ministro, el centroderechista Sébastien Lecornu, estimó el miércoles por la noche que "nadie puede permanecer indiferente a las angustias que expresan" los estudiantes, pero aplazó las "primeras decisiones" a "finales de octubre", sin anunciar medidas concretas.

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El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, y su homólogo de Educación Superior, Philippe Baptiste, recibirán este jueves por la tarde a representantes de las organizaciones USL, Renouveau Lycéen et Lycéens!, indicó el primer ministerio.

Horas antes, Geffray anunció la presentación de un "plan de urgencia" en las "próximas horas o próximos días" sobre la cuestión del reemplazo de profesores ausentes.

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A la espera de la reunión, la protesta continúa. Las clases se suspendieron este jueves por la mañana "total o parcialmente" en 375 liceos de los 3.700 de Francia, indicaron las autoridades.

Frente al instituto Victor y Hélène Basch, en la ciudad bretona de Rennes, unos 60 alumnos se congregaron a primera hora, entre ellos Hanaa, de 18 años, que dijo sentirse "decepcionada y poco convencida" por las palabras del primer ministro.

"Es una situación urgente", abundó a su lado Salyna, de 17 años, lamentando que no se vayan a anunciar medidas antes de "finales de octubre". "Esperábamos más de él, que estuviera más implicado", agregó.

Las protestas llegan en un contexto tenso para el gobierno, que busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 con un fuerte ajuste fiscal de USD 60.000 millones para limitar el elevado déficit y una deuda pública récord.

Además, los franceses deben elegir el próximo año el sucesor del presidente centroderechista, Emmanuel Macron. La ultraderechista Marine Le Pen, favorita en los sondeos, acusó al mandatario actual de colocarse "siempre del lado de quienes atacan a la policía".

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