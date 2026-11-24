En esa zona, situada unos 20 km al este de Atenas, ya hay otros dos centros de datos en construcción,…

Pero en unos meses, su tranquilo entorno puede verse perturbado por un gran centro de datos planificado frente al colegio, uno de los numerosos proyectos con los que Grecia busca convertirse en un polo regional de la economía digital.

Mientras se pone el sol en Spata, una comunidad semirrural cerca de Atenas, unos alumnos realizan estiramientos en el campo deportivo del Pierce College, uno de los principales colegios internacionales de Grecia.

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Grecia quiere ser un pionero de la IA, pero sus centros de datos inquietan a los vecinos

En esa zona, situada unos 20 km al este de Atenas, ya hay otros dos centros de datos en construcción, lo que inquieta a los habitantes de este paraje antes cubierto de olivos y viñedos.

"No estamos en contra del desarrollo tecnológico. Lo que pedimos es que se haga en armonía con nuestras vidas y nuestras propiedades. No de manera anárquica solo porque (los centros de datos) están de moda", dijo a la AFP Yiorgos Minardos durante una reunión de vecinos de Spata.

Su casa está a menos de 200 metros de un centro de datos en construcción por valor de unos 165 millones de dólares, encargado por la principal compañía eléctrica griega PPC y la promotora inmobiliaria dubaití Damac.

Impulso gubernamental

El gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis está promoviendo enérgicamente la construcción de estas instalaciones con el objetivo, según él, de convertir a Grecia en un importante centro de datos e infraestructura para el Mediterráneo oriental.

Estas infraestructuras son necesarias para situar a Grecia "entre los países líderes y pioneros en las transformaciones económicas que ya están en marcha", dijo el año pasado.

Pero los vecinos replican que las autoridades han permitido levantar macroproyectos cerca de sus viviendas que no se ajustan a las normas de uso urbanístico para esas zonas.

Cerca de 40 residentes recurrieron en 2025 a la máxima jurisdicción administrativa griega para impugnar los permisos concedidos a varios proyectos.

Pero en un estudio de la consultora PwC presentado en marzo por el gobierno se evocaba el interés de desarrollar una red de centros con capacidad de más de 1 GW, más de 20 veces el nivel actual.

Por ahora hay más de 35 solicitudes de inversión, indicó el estudio, la mayoría en el área metropolitana de Atenas.

Demanda energética de la IA

Los centros requieren un enorme consumo de energía y pueden ejercer "una presión significativa sobre las redes eléctricas", además de encarecer el coste del suministro para los consumidores, advirtió recientemente el ex primer ministro socialista Yorgos Papandréu.

Estas instalaciones también precisan de un alto consumo de agua dulce para ayudar a enfriar los servidores, otro punto delicado en un país como Grecia, expuesto a sequías y fuertes olas de calor.

Según Elissavet Feloni, profesora adjunta de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Ática Occidental, estos sistemas de refrigeración requieren agua en un 15% de los días del año.

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Pero esta demanda "coincide exactamente con los días de ola de calor (…) precisamente cuando los embalses están sometidos al máximo estrés", dijo.

En Spata, en las afueras de Atenas, los habitantes temen que los centros de datos incrementen todavía más el calor de la zona y que el ruido de los sistemas de refrigeración perturbe la calma de la zona.

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Las dos instalaciones ya en construcción tendrán una capacidad de 12,5 MW y 19,2 MW. Y el proyecto situado frente al Pierce College deberá alcanzar una capacidad de 80 MW.

Cuando los vecinos plantearon sus inquietudes, una de las empresas les recomendó "cerrar las ventanas y poner el aire acondicionado" para amortiguar el impacto, recuerdan con estupor.

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"Cuando por la noche está todo en silencio, podemos oír a los leones y a los monos" de un zoológico cercano, afirma Ioannis Alatinis.

"Con la jungla en que se convertirá este lugar, resulta casi apropiado", añade con ironía.

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