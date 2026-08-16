Guerra en Ucrania: ataque masivo con drones deja varios muertos en Moscú

Una persona permanece entre las tumbas de un cementerio mientras el humo se eleva sobre una instalación de Wildberries (al fondo) tras un presunto ataque con drones ucranianos en el parque industrial de Koledino, cerca de Podolsk (región de Moscú, Rusia). Foto: EFE - STRINGER

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Al menos 12 personas murieron en la madrugada del domingo en una nueva escalada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, que volvieron a golpear infraestructura civil a ambos lados del frente en un momento de estancamiento militar y de ofensivas de largo alcance cada vez más intensas.

En Rusia, una oleada de drones ucranianos mató a cinco personas en una zona residencial de la región de Rostov, en el sur del país, según el gobernador Yuri Slusar. Otras dos víctimas se registraron en las regiones de Bélgorod y Moscú.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, calificó el ataque como uno de los más masivos con drones de los últimos tiempos. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 828 drones en 16 regiones del país, además de sobre Crimea, el mar Negro y el mar de Azov.

De los cerca de 600 drones que, según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, se dirigían hacia la capital, 201 fueron derribados en el perímetro que la rodea. Unas veinte personas resultaron heridas.

En Domodedovo, al sur de Moscú, un dron impactó una bodega de medicamentos y generó un incendio cuyo humo negro fue visible a kilómetros de distancia.

En Podolsk, otro ataque destruyó un almacén de Wildberries, el gigante ruso del comercio electrónico, que ya había perdido en julio su centro logístico más grande en un bombardeo similar contra su complejo de Elektrostal.

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Del lado ucraniano, una andanada de drones y misiles rusos mató a dos personas y dejó 14 heridos en la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Kryvyi Rih, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski. Esta planta, una de las mayores productoras de acero del país, tuvo que suspender parcialmente sus operaciones tras el daño a sus instalaciones principales. Los ataques también dejaron dos muertos en la región de Zaporizhia y uno más en la fronteriza Sumi.

Kiev, que durante los primeros años de la guerra se mantuvo relativamente al margen de los bombardeos directos por su distancia con el frente, volvió a ser blanco de misiles balísticos. El alcalde Vitali Klitschko dijo que el nuevo ataque dejó tres heridos y provocó un incendio en un mercado.

Entre los lugares alcanzados en Kiev estuvo Pochaina, el histórico mercado de libros al aire libre conocido por sus ejemplares raros y de anticuario. El librero Dmitro Semenuja, de 45 años, vio arder sus cuatro puestos.

“Antes había una tienda. Y libros, y banderas de todos los países. Toneladas de todo. Y así quedó”, dijo a la AFP.

Zelenski respondió en redes sociales que Rusia ataca infraestructura civil en todo lugar que alcanzan sus misiles balísticos. Según el mandatario, en la última semana las ciudades ucranianas recibieron más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles, cifras con las que volvió a reclamar a los aliados occidentales más sistemas de defensa antiaérea.

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