Mientras Rusia no anuncia cifras oficiales de muertos desde septiembre de 2022, medios independientes…

Por el momento se desconoce oficialmente el número de mutilados en acción, aunque algunos medios hablan de decenas de miles de soldados.

Según los datos que ofrecen los portales Meduza y Mediazona, otros 230.000 militares se encuentran desaparecidos.

Cerca de 490.000 soldados rusos han muerto en casi cinco años de guerra en Ucrania, según medios independientes rusos, que citan estadísticas jaqueadas por informáticos bielorrusos y ucranianos.

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Hackeo revela que casi 500.000 soldados rusos han muerto en la guerra en Ucrania

Mientras Rusia no anuncia cifras oficiales de muertos desde septiembre de 2022, medios independientes -como Vazhnie Istorii- estiman en casi 600 las bajas sufridas por su Ejército a diario.

Ese mismo medio indica que en la mayoría de los casos, el 92 %, los militares mueren por explosiones y heridas causadas por metralla.

Las muertes por heridas de bala representan menos del 2 % del total, según Vazhnie Istorii.

A finales de 2025, Meduza y Mediazona estimaban en su investigación conjunta las bajas mortales de Rusia en 352.000.

La BBC, por su parte, señaló en diciembre de 2025 que ese año en Ucrania habrían muerto más de 33.000 militares rusos, a juzgar por informaciones en fuentes abiertas.

El Estado Mayor ruso asegura a su vez que el enemigo pierde a cerca de un millar de hombres cada día en los combates con las tropas rusas.

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