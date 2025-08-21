Hombre de 88 años detenido por conducir en sentido contrario cuatro veces en un día

La Guardia Civil detuvo al hombre días después recorrer varias carreteras en sentido contrario. Foto: EFE - EFE

La Guardia Civil española detuvo este jueves a un hombre por conducir en sentido contrario por cuatro carreteras distintas, justo en el día en el que se inauguró el uso del dispositivo especial de tráfico para el puente de la Asunción.

El detenido tiene 88 años y vive cerca de Madrid. Fue capturado por ser el presunto autor de cuatro delitos de conducción temeraria y se ha solicitado la pérdida de aptitudes psicofísicas para la conducción, según la Comandancia de Madrid de la Dirección General de la Guardia Civil.

Su impudencia en las vías, causó accidentes

Los hechos ocurrieron el 14 de agosto, cuando el hombre se dio la vuelta en el peaje de la carretera M-12 y se incorporó a la M-11, por la que recorrió 3,5 kilómetros en dirección contraria, causando un choque con otro vehículo.

Ese mismo día, a las 6:25 (hora España), volvió a conducir en sentido contrario, ahora por la autovía de Extremadura (A-5), provocando que un vehículo que circulaba correctamente se saliera de la vía y causando dos heridas leves.

Una hora después, circuló por la autovía A-6 por los carriles hacia Coruña, pero en dirección a Madrid, aunque en esta ocasión no ocasionó ningún accidente.

