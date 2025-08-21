Uganda acuerda con EE. UU. recibir migrantes deportados bajo condiciones estrictas

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. informó que ha “detenido a más de 236 mil inmigrantes indocumentados y deportado a 207 mil personas” desde el 20 de enero de 2025. En la imagen se muestran inmigrantes que llegan a Venezuela después de ser deportados por Washington. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Vicent Bagiire, secretario de Relaciones Exteriores de Uganda, informó este jueves en la red social X que su país alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes que no cumplen con los requisitos de permanencia en territorio estadounidense. La iniciativa hace parte del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para deportar a un millón de inmigrantes.

🔑Uganda hizo un trato sobre migrantes con EE. UU. (las claves, por si tiene afán)

Uganda firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes que no cumplen los requisitos para permanecer en ese país, como parte del plan de deportación de la administración Trump.

El pacto excluye a personas con antecedentes penales y a menores no acompañados, y fue calificado como temporal por las autoridades ugandesas.

Otros países africanos, como Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini, también han firmado acuerdos similares con Washington.

Le recomendamos: Soldado israelí reveló cómo su batallón obligó a palestinos a serviles como “escudos humanos”

Condiciones del acuerdo migratorio

Bagiire afirmó que “el acuerdo concierne a los ciudadanos de terceros países a los que no se les concede asilo en Estados Unidos, pero que se muestran reacios o tienen dudas sobre regresar a sus países de origen”.

En comunicado especificó que dentro de los requisitos del acuerdo está que no serán aceptadas “las personas con antecedentes penales ni menores no acompañados”. Además, añadió que es un “acuerdo temporal”. Aun así, Bagiire mostró su predilección para recibir “personas procedentes de países africanos”.

Sin embargo, Henry Okello Oryem, ministro de Relaciones Internacionales de Uganda, advirtió que, aunque el país es reconocido por su política de puertas abiertas para refugiados, existen límites. Entre estas restricciones, destacó que Uganda no tiene razones para acoger personas rechazadas por motivos de criminalidad.

“Hablamos de carteles, gente que no los quiere su país. ¿Cómo podrían integrarse en Uganda?”, declaró, según la agencia Associated Press.

A la decisión de Uganda se suman Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini, que también han suscrito acuerdos migratorios con Estados Unidos. Los dos últimos han recibido pocos migrantes, entre ellos algunos con presuntos antecedentes criminales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com