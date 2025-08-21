India prueba con éxito un misil nuclear capaz de alcanzar objetivos en China

India posee 172 ojivas nucleares, mientras que Pakistán cuenta con 170 y China con 600. Foto: EFE - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

India anunció que probó el misil Agni-5, un arma de alcance intermedio capaz de portar ojivas nucleares con un rango que le permitiría llegar hasta China. El lanzamiento se realizó el miércoles desde el estado de Odisha, en el este del país, en medio de las constantes tensiones históricas que vive con Pekín y Pakistán.

India probó el misil Agni-5, con capacidad nuclear y alcance intermedio, en un contexto de tensiones con China y Pakistán.

La prueba ocurre mientras India busca acercamientos diplomáticos con Pekín y enfrenta presiones comerciales de Estados Unidos.

Según el SIPRI, India posee 172 ojivas nucleares frente a las 600 de China, que además suministra el 81 % del arsenal militar pakistaní.

La relación entre India y China

La prueba se produce poco después de la visita a Nueva Delhi del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, un encuentro que, según el primer ministro indio, Narendra Modi, fue clave para preparar el escenario de su próxima visita a Tianjin para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Tras la reunión, Modi afirmó: “Unas relaciones estables, predecibles y constructivas entre India y China contribuirán significativamente a la paz y la prosperidad regional y mundial”, declaración que refleja el esfuerzo diplomático por reducir fricciones.

No obstante, el contexto sigue marcado por la rivalidad. Las relaciones entre ambos Estados se deterioraron tras un enfrentamiento fronterizo en 2020, aunque han mostrado señales de deshielo. Ambos países acordaron reanudar los vuelos comerciales directos suspendidos durante la pandemia, Pekín aceptó reabrir dos lugares de peregrinación en el Tíbet y comenzaron a restablecer la emisión de visas para turistas.

En el plano económico, la competencia por la influencia en Asia persiste. El Mar de China Meridional sigue siendo estratégico: por allí transita el 55 % del comercio indio. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), alrededor del 80 % del comercio mundial se realiza a través de rutas marítimas, donde un tercio del transporte pasa por aquel mar.

Tensiones: Pakistán, EE. UU., China e India

En paralelo, India mantiene su pertenencia en la alianza de seguridad Quad (con Estados Unidos, Japón y Australia), pero sus relaciones con Washington se han tensado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que incrementará los aranceles a las importaciones indias del 25 % al 50 % antes del 27 de agosto si Nueva Delhi no cambia su postura frente al comercio de petróleo con Rusia, país que se beneficia de aquellos ingresos para mantener su ofensiva en la guerra en Ucrania.

La reciente prueba del Agni-5 forma parte de la estrategia de defensa india frente a dos rivales con armas nucleares: China y Pakistán. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), India posee 172 ojivas nucleares, mientras que Pakistán cuenta con 170 y China con 600. Además, Pekín también es un importante proveedor de armas a Pakistán, al que le suministra el 81 % de su arsenal militar, según los datos del SIPRI.

La táctica de disuasión de India surgió después de que los dos vecinos asiáticos protagonizaron, este año, un breve, pero mortífero enfrentamiento, calificado como el peor en décadas, que derivó en una pugna diplomática internacional para evitar una escalada entre potencias nucleares. Además, China mantiene una estrecha relación con Pakistán, reforzada por proyectos estratégicos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por el líder chino, Xi Jinping.

