Huelga 11N en vivo: protestas masivas en España y decenas de detenidos

España vive este miércoles su primera huelga general en 14 años, una jornada que ha comenzado con bloqueos y alteraciones de la movilidad en varias ciudades. Los piquetes han interrumpido la circulación en las vías de acceso a Madrid, Valencia y Barcelona, donde también han obstaculizado la entrada a la estación de Sants. El puerto de Algeciras y otras instalaciones registraron bloqueos, mientras que las movilizaciones provocaron importantes congestiones de tráfico.

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El primer balance muestra diferencias en el seguimiento de la huelga entre sectores y regiones. Los sindicatos defienden que la convocatoria ha tenido un amplio respaldo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó la participación de "masiva", mientras que Unai Sordo, líder de CC. OO., la describió como "muy relevante". Ambos dirigentes respaldaron sus valoraciones en la reducción del consumo eléctrico. Según Red Eléctrica, la demanda fue un 7,5 % inferior a la prevista para las 10:00 a. m.

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Por su parte, las patronales CEOE y CEPYME consideran que el seguimiento ha sido bajo y desigual. Según ambas organizaciones, la caída del consumo eléctrico fue menor que la registrada en anteriores jornadas de huelga. Durante las primeras horas de la movilización también se informó de la detención de al menos 27 personas por distintos incidentes, según el Ministerio del Interior y la Ertzaintza. En cuanto al transporte, los servicios mínimos establecidos oscilan entre el 50 % y el 75 % en el sector ferroviario y entre el 18 % y el 85 % en el aéreo.

AME5385. MADRID (ESPAÑA), 11/11/2026.- Fotografía donde se observan papeles convocando a una huelga general este miércoles, en las cocheras de Fuencarral, Madrid (España). España encara una huelga general, dos semanas y media antes de las elecciones generales adelantadas del día 29, para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos en el que marcará el primer parón nacional en el país con unos comicios de este tipo ya convocados, lo que ha generado acusaciones de motivaciones políticas entre la oposición. EFE/ Daniel González Foto: EFE - Daniel González

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Los arrestos en el paseo de Gràcia elevaron a 74 el número total de detenidos, según Interior, los Mossos y la Ertzaintza, la policía vasca. El Sindicato de Inquilinas, uno de los motores de la protesta, afirmó en su balance que cinco millones de personas pararon y subió a 750.000 los asistentes en Madrid. La organización recordó que todo comenzó con el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió siete décadas en la misma casa, y calificó la jornada de histórica.

Lo que había sido una marcha pacífica se rompió a la altura de Callao y la plaza de España. Allí, un grupo reducido quemó papeleras y lanzó escombros a los agentes. La Policía Nacional encerró a los manifestantes entre dos barreras en la Gran Vía y los dispersó con gas pimienta y pelotas de goma. El servicio de emergencias atendió a varias personas por irritación en los ojos y dificultades para respirar. En Barcelona, el presidente catalán, Salvador Illa, advirtió en X que “quien la hace la paga”.



La marcha central de Barcelona, con 55.000 personas según la Guardia Urbana y 400.000 según los organizadores, transcurrió en calma hasta que fue desconvocada. Después, grupos de jóvenes encapuchados quitaron los paneles con los que los comercios habían protegido sus vitrinas. Rompieron escaparates, saquearon locales e incendiaron contenedores. Una de las tiendas más golpeadas fue la de Lego. Los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, levantaron un cordón en la plaza de Cataluña y recibieron pirotecnia y botellas.



La cabecera de la protesta en la capital española atravesó la Gran Vía sin incidentes, con consignas contra los rentistas y la especulación. La Delegación del Gobierno calculó un máximo de 120.000 asistentes. Valeria Racú, portavoz del Sindicato de Inquilinas, elevó la cifra a entre 400.000 y 500.000 personas. Racú advirtió que la movilización va dirigida a cualquier gobierno, sin importar su color político, y la describió como un “aviso para navegantes” de cara a las elecciones del 29 de noviembre.



La CEOE, principal gremio empresarial de España, calculó un seguimiento de la huelga por debajo del 5 % y la calificó de fracaso. Como prueba citó una caída de apenas 4,7 % en la demanda eléctrica. En Cataluña, la patronal Foment habló de un 7 %, mientras que el gobierno catalán estimó una reducción del consumo de electricidad tres veces mayor. Los convocantes, en cambio, celebraban un éxito por encima de lo previsto. Las aerolíneas ya habían cancelado 332 vuelos, el 7,3 % de los programados.



El Ministerio del Interior de España contaba a esta hora 52 personas arrestadas en todo el país, 15 de ellas en Madrid. País Vasco, con 13, y Andalucía, con 12, seguían en la lista. Las fuerzas de seguridad registraban cerca de 1.500 incidencias. En Sevilla, UGT y CC OO cancelaron su marcha por la alerta naranja de lluvias y viento. Aun así, unas decenas de manifestantes de CGT y CNT salieron a la calle con pancartas contra los pisos turísticos.



Las protestas convocadas en el marco de la huelga general comenzaron en distintas ciudades de España. No obstante, las condiciones meteorológicas adversas por el paso de la borrasca Charles obligaron a suspender algunas de las movilizaciones previstas en varias zonas del país.

El número de personas arrestadas durante la huelga general en España llegó a 42 este martes, según el último balance del Ministerio del Interior, actualizado a las 2:00 p. m. (hora local).

La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 28 detenciones, concentradas principalmente en Andalucía y Madrid. Los dos arrestos más recientes se registraron en Madrid y Castellón.

Por su parte, la Ertzaintza detuvo a 13 personas en el País Vasco hasta la 1:30 p. m. (hora local), mientras que los Mossos d’Esquadra reportaron un arresto en Barcelona durante la madrugada.

Según las autoridades, los casos están relacionados principalmente con alteraciones del orden público, resistencia a la autoridad y agresiones contra agentes de Policía.

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Un grupo de manifestantes llegó este miércoles al Congreso de los Diputados, en Madrid, después de los enfrentamientos con la Policía en la Gran Vía. Durante el recorrido por el centro de la capital, que incluyó el paso por la Puerta del Sol, los participantes corearon consignas como "hoy no se consume, hoy no se trabaja". A su llegada al Parlamento, rodeado por unidades antidisturbios, también gritaron "Madrid será la tumba del fascismo".

Los aeropuertos españoles acumulan 263 vuelos cancelados hasta las 12:00 p.m. hora local de este miércoles, lo que representa el 5,82 % de las 4.529 operaciones previstas para la jornada, según los datos del gestor aeroportuario.

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En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se reportaron seis cancelaciones de los 1.097 vuelos programados. Por su parte, en Barcelona-El Prat se suspendieron 85 operaciones, entre despegues y aterrizajes, de las 734 previstas.

Iberia informó que logró operar todos sus vuelos incluidos en los servicios mínimos, con excepción de dos trayectos hacia Lisboa, cancelados por condiciones meteorológicas adversas en el destino. Air Europa, por su parte, aseguró que mantiene sus operaciones con normalidad y que únicamente suspendió un vuelo de ida y vuelta entre Palma de Mallorca y Barcelona.

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La demanda de electricidad en España cayó un 7,5 % hasta las 11:00 de la mañana, en comparación con las previsiones de Red Eléctrica para este miércoles 11 de noviembre si no se hubiera convocado la huelga general.

La Policía Nacional comenzó a dispersar a los manifestantes que desde el mediodía bloqueaban la Gran Vía de Madrid. Los agentes obligaron a los participantes a retirarse hacia las aceras y desplegaron vallas para despejar la vía, en medio de momentos de tensión y enfrentamientos verbales. Durante el operativo también se produjeron algunas detenciones.

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Cientos de personas protestaron en el centro de la capital española y lanzaron consignas como "vergüenza" y "no se pega" ante la intervención policial.

Con información de El País.

El sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) informó que el 61,9 % de los trabajadores de los sectores de hostelería, turismo y juegos de azar se sumó a la huelga general. En comercio, el seguimiento fue del 60,8 %, mientras que en el sector financiero alcanzó el 25,4 % y en los servicios técnicos, el 50,9 %.

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La huelga general de este miércoles ha paralizado durante varias horas el transporte público en Cataluña. Entre las 9:30 a. m. y las 4:30 p. m., y nuevamente desde las 9:00 p. m. hasta la medianoche, se han suspendido los servicios de trenes, metro y autobuses, incluidos Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat. Durante las horas punta, solo funciona el 25 % del servicio habitual.

La jornada también ha provocado problemas de movilidad por los bloqueos en las carreteras y la cancelación de 85 de los 734 vuelos programados en el aeropuerto de Barcelona.

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Decenas de personas han sido detenidas durante la jornada de huelga general en España. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, calificó las movilizaciones de "éxito" y aseguró que las protestas buscan responsabilizar a los gobiernos, las patronales y los propietarios de viviendas por la crisis habitacional. También criticó a las distintas administraciones por no garantizar el acceso a la vivienda y denunció presuntos episodios de violencia policial contra los manifestantes.

La huelga general en España ha obligado a cancelar el 24 % de los trenes AVE y de larga distancia, así como el 10,2 % de los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, según informó la compañía este miércoles. El seguimiento promedio del paro en la empresa fue del 6,8 % durante los turnos de noche y mañana.

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Las mayores afectaciones en Cercanías se registraron en Barcelona, con un 22,5 % de servicios suspendidos, y Madrid, con un 19,6 %. En los trenes comerciales, los corredores del Nordeste, que conectan Madrid con Aragón y Cataluña, y del Norte fueron los más afectados. Renfe habilitó cambios y cancelaciones gratuitas para los viajeros y recomendó evitar desplazamientos cuando fuera posible.

Varias grandes cadenas comerciales han cerrado sus establecimientos en la Gran Vía de Madrid durante la jornada de huelga general. Tiendas como Décimas y Starbucks han bajado sus persianas, mientras que otros locales, entre ellos Calzedonia, también han suspendido su actividad ante el avance de la manifestación y la presión de los piquetes.

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El cierre de los negocios se produce en medio de un amplio despliegue policial. Algunos manifestantes se han concentrado frente a los escaparates, han increpado a los comerciantes y han pegado carteles reivindicativos en los cristales. Además, se han registrado lanzamientos de huevos contra algunos establecimientos.

La movilización ha reunido a miles de personas en la Gran Vía, una de las principales arterias comerciales de Madrid, donde la marcha ha obligado a interrumpir el tráfico y ha alterado la actividad de los negocios de la zona.

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