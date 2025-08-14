Incendios en España: detienen al presunto autor y llegan aviones cisterna

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana del 14 de agosto, la Guardia Civil española detuvo a uno de los presuntos autores del incendio en Zamora. Adicionalmente, el Ministerio de Interior confirmó el aterrizaje de dos aviones cisterna de Francia para apoyar con la extinción de los incendios.

🔑Las claves de los incendios en España (por si tiene afán)

Detienen a dos sospechosos por iniciar los incendios en Zamora.

El incendio ha destruido ya 40.000 hectáreas y sigue activo.

Más de 1.200 personas han sido evacuadas por seguridad.

Francia envía aviones cisterna para apoyar la extinción.

Bomberos y UME denuncian falta de medios suficientes.

El incendio de Zamora es el incendio más grande registrado en la historia de la provincia; según las autoridades, este avanza sin control, ya ha destruido 40.000 hectáreas y se ha evacuado a 1.200 personas, mientras 500 efectivos luchan contra las llamas.

Actualmente, la Protección Civil ha declarado el nivel 3 de emergencia y han solicitado refuerzos de las comunidades aledañas y solicitan más aviones cisterna para las operaciones.

Le recomendamos: Las 5 claves para entender los incendios en España

Captura de dos sospechosos de los incendios en Zamora

Tras las investigaciones de la Guardia Civil en Castilla y León y la comandancia de Zamora, se identificó a uno de los presuntos responsables de los incendios forestales en Puercas de Aliste y Gallegos del Río. Días antes, el 12 de agosto, otro hombre había sido detenido por el mismo delito.

Estos hombres habrían iniciado el incendio por quemar unos cables para robar el cobre; los daños causados están valorados en 20.000 euros. La Guardia Civil aseguró que los detenidos habrían sido los responsables de iniciar otros ocho incendios en la Costa da Morte.

“La Guardia Civil continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en Castilla y León, evacuaciones, traslado y realojo de las poblaciones afectadas, en los que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico, entre otros”, aseguró la Guardia Civil en un comunicado.

Le podría interesar: Incendios en el norte de España fuerzan la evacuación de más de 1.000 personas

Llegada de aviones cisterna desde Francia

Dos aviones cisterna Bombardier CL-415 enviados por Francia llegaron a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para apoyar la extinción de los incendios activos.

Estos aterrizaron en el aeropuerto de Santiago de Compostela (Galicia), según lo confirmó el Ministerio de Interior para Europa Press. Estos aviones tienen una capacidad de 6.123 litros de agua y pueden volar por cuatro horas consecutivas.

Los aviones llegan en momentos críticos en los que los bomberos denuncian “no dar abasto”. Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) grabó un video en escena donde se muestra su desesperación: “Estamos solo 20 tíos, con dos camiones, que no damos abasto”. Es una pena, la verdad. Una pena”, asegura el hombre en el video.

El ingeniero ambiental Celso Coco indica que se debe evaluar de manera individual cada zona; asegura, también, que los servicios de extinción son muy buenos, pero que la gestión forestal es muy mala.

“Hace falta que el personal tenga continuidad y esté bien remunerado. Muchos son mileuristas con trabajos temporales. Se necesitan muchos más medios en superficie de los que tenemos”, aseguró Coco, para Leonoticias.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com