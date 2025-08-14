Por corrupción: Perú manda a la cárcel a expresidente Vizcarra por prevención

El expresidente peruano Martín Vizcarra dirigiéndose al Congreso durante la conmemoración del aniversario de la independencia, el 28 de julio de 2018 en Lima. Foto: AFP - TEO BIZCA

Resume e infórmame rápido

Este miércoles 13 de agosto, un juez en Perú ordenó la prisión preventiva por cinco meses del expresidente Martín Vizcarra, mientras sigue con el juicio por presuntos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador el departamento de Moquegua.

🔑Las claves del arresto de Martín Vizcarra (por si tiene afán)

Vizcarra enfrenta prisión preventiva de cinco meses mientras continúa su juicio por corrupción.

Está acusado de recibir sobornos de US$ 640.000 en la provincia de Moquegua, durante su periodo como gobernador.

Su proceso judicial comenzó en 2024, y la fiscalía pide 15 años de cárcel.

Se convierte en el cuarto expresidente peruano en ser encarcelado, junto a Toledo, Humala y Castillo.

Se espera que sea recluido en el Penal de Barbadillo en Lima, aunque aún no se confirma el centro exacto

El proceso contra el exmandatario corresponde a un caso de presuntos sobornos por aproximadamente US$ 640.000, que habría recibido de empresas constructoras durante su gestión como gobernador entre 2011 y 2014.

“Ordeno, ya que se encuentra presente (Vizcarra en la sede del tribunal), para que pueda ser conducido a un centro penitenciario y cumpla el mandato judicial”, dijo el juez, según informó Reuters.

Previamente, otro tribunal había rechazado la solicitud de captura del exmandatario; sin embargo, la fiscalía apeló este fallo alegando que existía peligro de fuga.

El juez no ha indicado en qué centro penitenciario se recluirá a Vizcarra. Aun así, se espera que en las próximas horas las autoridades peruanas decidirán su paradero. Según BBC Mundo, es probable que este sea enviado a una base policial en Lima que fue construida especialmente para la reclusión de expresidentes, conocida como el Penal de Barbadillo.

“El caso de Martín Vizcarra refleja las contradicciones de la política peruana: un presidente que inició con un fuerte discurso contra la corrupción terminó enfrentando serias imputaciones por prácticas que él mismo condenó. El peso de las denuncias ha dejado una marca profunda en su imagen pública”, aseguró el medio peruano El Reporte.

📌 ¿Quién es Martín Vizcarra y porque está siendo juzgado?

Vizcarra es un ingeniero civil y político de 62 años, fue presidente de Perú en el periodo 2018-2020. Llegó a la presidencia luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara en medio de una crisis política. Durante su gestión, promovió reformas constitucionales centradas en combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, aunque se topó con resistencia en un Congreso dominado por la oposición.

El exmandatario no pudo cumplir con la totalidad de su periodo presidencial porque fue destituido por el congreso en noviembre del 2020 por “incapacidad moral permanente”; en este año iniciaron las investigaciones en su contra.

El proceso judicial empezó en 2024 por soborno y corrupción. Según Los Angeles Times, la fiscalía ha solicitado 15 años de cárcel para el expresidente por el delito de cohecho.

Antes de su presidencia, fue gobernador del departamento de Moquegua en el periodo 2011-2014 y posteriormente fue ministro de Transportes y Comunicaciones y embajador en Canadá durante el gobierno de Kuczynski.

👉 Expresidentes peruanos en la cárcel

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto presidente peruano en ser encarcelado. Junto a él están Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022); estos se encuentran detenidos en el Penal de Barbadillo, según Los Angeles Times.

Alberto Fujimori (1990-2000) también estuvo encarcelado por más de 15 años, fue liberado en 2023, pero murió al año siguiente a los 86 años.

