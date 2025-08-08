Incendios en Turquía: aeropuertos cerrados y rutas marítimas afectadas

Bomberos luchan contra las llamas. Los intensos incendios forestales amenazan zonas residenciales y las rutas aéreas y marítimas han sido cerradas como medida de precaución Foto: AFP - COSTAS METAXAKIS

Este viernes, 8 de agosto, se suspendió el tráfico marítimo en el Estrecho de los Dardanelos, al noroeste de Turquía, por los incendios registrados cerca de la ciudad de Çanakkale. Adicionalmente, tres pueblos y centenares de personas de las provincias de Çanakkale fueron evacuados, según la gobernación de Turquía para la agencia AFP.

De igual manera, se suspendieron vuelos en el aeropuerto de Çanakkale, debido a que el incendio se originó en el bosque del municipio de Saricaeli, a tan solo dos kilómetros del aeropuerto. Los únicos vuelos que se mantendrán activos son los de emergencia, según RC Noticias.

El aeropuerto y las rutas marítimas fueron cerrados para permitir el paso libre de aviones y embarcaciones de bomberos, sin interferencias, según informó Turkey Today citando a las autoridades marítimas.

Massive forest fire in Çanakkale, Turkey 🇹🇷 (08.08.2025) pic.twitter.com/7TYYmEUKjY — Disaster News (@Top_Disaster) August 8, 2025

Según Turkiye Today, los fuertes vientos avivaron los incendios forestales, facilitando su rápida propagación en medio de un clima caluroso y seco. Las autoridades indicaron que las labores para sofocar las llamas continúan “tanto desde el aire como desde tierra”, mientras equipos de emergencia trabajan para evitar que el fuego alcance zonas urbanas.

A pesar de la rápida propagación del incendio, actualmente no existe amenaza para el centro de la ciudad, aseguró el gobernador de Çanakkale, Omer Toraman, para Turkey Today. Señaló que un complejo residencial sufrió una leve incursión de llamas en su zona ajardinada, pero el fuego no había llegado a las áreas urbanas.

La población de 470 habitantes de la localidad turca Aricak también sido evacuada, tras la reactivación de un incendio que había quedado bajo control hace tres días y en el que se había desplegado un dispositivo antiincendios con siete medios aéreos.

Turquía enfrenta una de sus peores temporadas de incendios en años, con devastación ambiental, múltiples víctimas y evacuaciones masivas. Según un nuevo informe del Instituto de Estudios Sociales (ISS). Entre el 27 de junio y el 28 de julio de 2025, casi 90.000 hectáreas de bosques fueron destruidas.

Turquía es hasta ahora el país mediterráneo que más ha perdido bosques por culpa de los incendios, el estudio también demuestra que Turquía es el país europeo con el menor presupuesto para combatir incendios.

Al menos 13 personas murieron en los incendios durante el año, incluyendo 10 voluntarios y trabajadores forestales atrapados por el fuego en Eskişehir, según la agencia AFP.

“Lo más importante no es cómo combatimos los incendios una vez que comienzan, sino cómo evitamos que ocurran en primer lugar. “El gobierno debería usar el presupuesto contra incendios de manera más efectiva para invertir en prevención”, afirmó el abogado ambiental y especialista en derecho forestal, profesor Dr. Osman Devrim Elva, para Daily News.

“En casos de incendio provocado deliberado, debería existir una cláusula específica en la sección de ‘delitos contra la constitución’ del código penal, ya que los bosques están protegidos por la constitución”, declaró al diario Hürriyet.

