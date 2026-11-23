Kurtaj, de 21 años, que tiene autismo, se declaró culpable la semana pasada de haber pirateado los sistemas de varias grandes empresas entre 2021 y…

Tras haber pasado ya varios años bajo custodia, Arion Kurtaj podrá quedar en libertad de forma inmediata, anunció el juez Mark Turner en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres.

Un tribunal británico condenó este lunes a siete años de prisión a un hacker por una serie de ciberataques, entre ellos la filtración de imágenes del videojuego Grand Theft Auto VI varios años antes del lanzamiento.

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Kurtaj, de 21 años, que tiene autismo, se declaró culpable la semana pasada de haber pirateado los sistemas de varias grandes empresas entre 2021 y 2022, entre ellas Rockstar Games, desarrolladora de GTA; la operadora de telefonía móvil BT/EE; el banco digital Revolut y la plataforma de transporte Uber.

El juez explicó que, para dictar sentencia, había tenido que "sopesar la gravedad de lo que hizo frente a su juventud" y a sus diagnósticos médicos.

Kurtaj era adolescente cuando perpetró los ataques como miembro destacado del grupo de piratas informáticos conocido como Lapsus$.

El joven fue acusado inicialmente de piratear los sistemas de BT/EE y, en septiembre de 2022, alojado en un hotel para protegerlo de posibles ataques de grupos de hackers rivales, según la Fiscalía de la Corona británica.

Sin embargo, desde su habitación de hotel llevó a cabo nuevos ciberataques contra Revolut, Uber y Rockstar.

Utilizando únicamente un teléfono móvil, el televisor del hotel conectado a WIFI y un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Kurtaj consiguió acceder a los sistemas de Rockstar y obtener 90 vídeos del esperado videojuego GTA VI.

Posteriormente, filtró las imágenes en internet bajo el seudónimo "TeaPotUberHacker", más de un año antes de que Rockstar publicara las primeras imágenes oficiales del juego, lo que desató un gran revuelo en la industria de videojuegos.

El ataque alteró la estrategia de lanzamiento de la sexta entrega de la saga GTA, que finalmente salió a la venta la semana pasada, tras una espera de 13 años.

En 2023, un jurado concluyó que Kurtaj, a quien los psiquiatras habían considerado entonces no apto para ser juzgado, era responsable de numerosos delitos relacionados con el uso indebido de sistemas informáticos, el fraude y la extorsión.

Debido a la gravedad de su autismo, fue sometido a una orden de internamiento hospitalario, donde permaneció durante dos años, antes de que se determinara que estaba en condiciones de ser juzgado.

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