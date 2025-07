Italia cambia importante requisito para vuelos nacionales y hacia la Unión Europea

El vuelo AA292 de America Airlines, un Boeing 787-9 Dreamliner, se encuentra en la pista del aeropuerto Leonardo Da Vinci en Fiumicino, Italia. Foto: EFE - Telenews

La Autoridad Nacional de la Aviación Civil (ENAC) en Italia anunció este jueves que ya no será necesario mostrar el documento de identidad en la puerta de embarque en vuelos nacionales en Italia y en los internacionales con destino a la Unión Europea (UE).

El organismo lo confirmó en su web después de que así lo revelase el presidente de ENAC, Pierluigi Di Palma, en una entrevista con el ‘Corriere della Sera’ al destacar “el alto nivel de seguridad de las infraestructuras aeroportuarias y de los viajes en avión”.

“Di Palma confirmó que para embarcar en vuelos nacionales y europeos ya no será necesario mostrar el documento de identidad en la puerta de embarque, aunque dicho documento deberá seguir llevándose consigo en todo momento”, se lee en un comunicado.

El tráfico aéreo de pasajeros aumentó en la UE y países asociados en un 3,4 % el pasado mayo frente al mismo mes de 2024, según datos publicados este lunes por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI Europe).

Italia fue el mercado europeo en el que se obtuvieron los mejores resultados (4,4%), por delante de España (3,3 %) y el Reino Unido (1,7 %), mientras que Alemania (0,8 %) y Francia (0,7 %) obtuvieron un rendimiento significativamente inferior, afectados por las tasas nacionales de aviación.

Entre los aeropuertos más grandes -aquellos con más de 40 millones de pasajeros anuales- el mayor crecimiento en el tráfico se produjo en Estambul SAW (14,9 %), Roma FCO (4,1 %) y Barcelona (3,6 %).

