Estas movilizaciones fueron las más numerosas de la reciente ola de protestas inspiradas en las realizadas en Francia y España por estudiantes, quienes instalaron campamentos y ocuparon centros educativos para hacer oír sus demandas.

Cientos de millas de estudiantes y trabajadores salen a las calles el viernes en Italia para reclamar mayores fondos para los colegios y medidas contra el vertiginoso aumento del costo de la vida, durante manifestaciones que fueron en su mayoría pacíficas.

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Italia sale a las calles: estudiantes y trabajadores protestan por el costo de vida

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Una huelga general convocada por el sindicato USB fue secundada por millas de trabajadores que participaron en las marchas del viernes, entre ellos camioneros, taxistas y agricultores, que en las últimas semanas se movilizaron para denunciar el aumento desmedido de los precios del combustible y oponerse al incremento del gasto en defensa.

Las manifestaciones recorrieron decenas de ciudades italianas, entre ellas Bolonia, Génova, Nápoles y Turín, donde se registraron algunos enfrentamientos menores entre manifestantes y policías antidisturbios al comienzo de las movilizaciones.

El sindicato USB estimó ante la AFP que entre 1 y 1,5 millones de personas participaron en las manifestaciones del viernes en todo el país. Las autoridades no publicaron cifras oficiales.

En Roma, Beatrice Chilelli, estudiante universitaria, dijo a la AFP que los estudiantes habían "llegado a un punto límite".

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"No pueden pagar matrículas exorbitantes ni alquileres (…) gastos que pesan considerablemente sobre sus padres", afirmó la joven de 21 años, señalando que una habitación individual en una residencia estudiantil de Roma puede costar hasta 1.200 euros al mes (1.340 dólares).

Dos tractores y un taxi encabezaron la marcha en Roma, que comenzó en la estación central y pasó frente al Coliseo y al Ministerio de Economía, mientras los manifestantes agitaban banderas y gritaban a través de megáfonos.

"Necesitamos más viviendas, no más bombas", coreaba un grupo entre la multitud.

La manifestación de Milán también comenzó en la estación central, pero luego se dirigió hacia las afueras de la ciudad, lejos del centro, donde hace dos semanas varios jóvenes saquearon tiendas, destrozaron bienes y se enfrentaron con la policía tras otra manifestación autorizada contra el aumento del costo de vida.

Recuperaremos nuestro futuro

"Recuperemos nuestro futuro", proclamaba una pancarta desplegada por estudiantes en Milán.

Stefano De Finis, de 25 años, dijo esperar que las distintas manifestaciones den lugar a algo "duradero".

"Porque el próximo año tendremos elecciones y, sinceramente, si queremos un cambio, no sabemos realmente por quién votar ni cómo podría producirse", agregó.

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"El problema es que en Italia hay muchos ancianos y pocos jóvenes, por lo que es necesario conseguir que los mayores también comiencen a movilizarse (…) porque, de lo contrario, estamos solos en esta lucha", analizó, en referencia al peso político de los sindicalistas italianos, un colectivo que envejece.

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En todo el país, se vio a policías antidisturbios desplegados en los alrededores de las distintas manifestaciones.

En uno de los pocos enfrentamientos reportados, la policía reprimió con bastones a manifestantes en Turín y utilizó un cañón de agua para mantenerlos alejados de la sede de la prefectura.

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En Roma, periodistas de la AFP vieron a jóvenes manifestantes lanzar botellas, volcar contenedores de basura e incendiar uno hacia el final de la movilización.

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Tras el fin de semana del 17 y 18 de octubre, marcado por enfrentamientos entre jóvenes y policías en Milán, el gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni anunció medidas para endurecer la represión, entre ellas restricciones a las concentraciones públicas, una flexibilización de las normas de detención de menores y sanciones más severas para sus padres.

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En paralelo, el gobierno aprobó el 22 de octubre un plan de ayuda de EUR 175,2 millones destinado a camioneros, agricultores y pescadores afectados por el fuerte aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra en Medio Oriente.

También se contemplan medidas en favor de los jóvenes y las familias en el proyecto de presupuesto de 2027, que actualmente debaten los distintos partidos de la coalición gobernante. Entre ellas figura un bono anual de EUR 2.500 para trabajadores menores de 30 años.

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