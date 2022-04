Joven colombiano murió en un accidente de tránsito en Bélgica

Los servicios de emergencia se encuentran en la escena de un accidente de tráfico que involucró a un autocar Blablacar en la autopista E19 en Sint-Job-in-'t-Goor, Brecht. Foto: JONAS ROOSENS

Un ciudadano colombiano de 29 años y una ciudadana francesa de 19 perdieron la vida el domingo en un accidente en un autobús en el norte de Bélgica, de acuerdo con la Fiscalía de la ciudad de Amberes, Bélgica.

En un comunicado, la Fiscalía anunció la detención provisoria del conductor del autobús, un ciudadano francés de 35 años, ya que un examen de rutina que se le realizó detectó que se encontraba bajo efecto de estupefacientes. Además de las dos personas muertas, el accidente dejó un saldo de 10 pasajeros en estado grave.

De acuerdo con la Fiscalía, una investigación fue abierta contra el chófer del autobús por homicidio involuntario, lesiones involuntarias, y conducción bajo efecto de drogas. En el bus, que hacía la conexión París-Lille-Ámsterdam, viajaba una treintena de personas de diferentes nacionalidades. Ciudadanos franceses, españoles, canadienses, mexicanos, croatas y estadounidenses, se encontraban abordo de este bus, según informó la Fiscalía belga.

Testigos e imágenes de vigilancia confirmaron que ningún otro vehículo resultó involucrado en el accidente. El autobús de la firma BlaBlaCar se desvió “progresivamente” de su carril antes de estrellarse contra una baranda de seguridad.

Tatuador Caleño

Andrés Felipe Rodríguez era un joven tatuador caleño de 28 años que se encontraba en Europa de viaje, junto con su novia, según lo reportó la mamá del joven a El País. Rodríguez se dedicaba en sus viajes a realizar tatuajes y su plan era viajar por un mes y medio, y recorrer varios países de este continente.

El domingo decidieron abordar un bus desde París, la capital francesa, hacia Amsterdam, la capital de Países Bajos, según lo reportaron los familiares del joven al citado medio. Su madre también informó que la Policía de Bélgica se comunicó con la familia tras el accidente para informarle sobre la muerte de su hijo.

Además, afirmó que inicialmente “hablamos con la novia de mi hijo, quien nos contó lo que había sucedido y dijo que Andrés estaba inconsciente, pero luego nos llamó un policía que estaba con ella y confirmó que mi hijo era una de las víctimas. También hablamos con una trabajadora social a informarnos que este lunes nos vuelven a llamar, a explicarnos el proceso”. Puesto que aún la investigación sigue en curso, la repatriación del cuerpo del joven aún no ha sido programada.

Ante esto, la madre del joven explicó que necesitan ayuda “de un abogado porque no sabemos exactamente qué debemos hacer, no sé si yo deba viajar a Bélgica o si desde acá se puede hacer el trámite para la repatriación del cuerpo. Necesitamos que alguien que hable inglés nos pueda ayudar porque este lunes me van a llamar seguro para darme más detalles que lo que sucedió, pero yo no sé el idioma”. Quienes puedan ayudar a la familia, pueden comunicarse al 3167955062.

