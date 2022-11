KFC lanzó promoción por la “Noche de los cristales rotos”, y se tuvo que disculpar

Icónico logo de la cadena KFC, que ilustra el rostro de su fundador: el coronel Sanders. Foto: Bloomberg - Luke Sharrett

Con “pollo crujiente” y “queso suave” invitó la cadena de restaurantes de pollo KFC a conmemorar la “Noche de los cristales rotos”, fecha en la que se recuerda a las personas masacradas en 1938 en una serie de ataques y linchamientos contra la población judía y perpetrados por los nazis simultáneamente en Alemania y Austria.

Se trató de una notificación tipo “push” que el miércoles, cuando se conmemoraban los 84 años del pogromo, llegó por medio de la aplicación del restaurante a los celulares de consumidores en Alemania. El hecho fue catalogado por la empresa como un error y se disculpó por ello.

Según The Guardian, el mensaje que llegó a los potenciales clientes fue: “Conmemore la Kristallnacht (Noche de los cristales rotos): disfrute de más queso suave y pollo crujiente. ¡Ahora en KFCheese!”. Fue una hora después que la empresa envió un mensaje disculpándose por el anterior y adjudicándolo a una falla en el sistema.

La cadena, agrega The Guardian, dijo también que revisará sus “procesos internos de inmediato para que esto no vuelva a suceder. Por favor disculpe el error”. CNN, por su parte, reportó que recibió un comunicado de la empresa en el que señalaba que fue un “mensaje no planificado, insensible e inaceptable”.

El asunto causó revuelo por la importancia y solemnidad con que se conmemora la noche del 9 de noviembre, en la que, según las cifras oficiales, 91 personas murieron —aunque hay quienes sostienen que fueron muchas más—, en medio de la vandalización, saqueo e incendio de cientos de negocios judíos y sinagogas.

“La noche de los cristales rotos” se considera como la fecha en la que se desencadenó la persecución violenta contra la población judía —que obligaría a cientos de miles de personas a huir de Alemania y de Austria— con el objetivo de exterminarla, cometido que impulsó la barbarie que luego se conocería como el Holocausto.

