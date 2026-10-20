El director general, Matt Brittin, afirmó este martes en un comunicado dirigido a los trabajadores que la corporación debe tomar "decisiones difíciles" ante las presiones financieras y la necesidad de adaptar sus servicios a los nuevos…

La radiotelevisión pública británica BBC cerrará a mediados de 2027 los canales de televisión BBC Three y BBC Scotland y la emisora Radio 4 Extra, dentro de un plan para ahorrar 500 millones de libras (unos 595 millones de euros) hasta 2028, aunque sus contenidos seguirán disponibles en plataformas digitales.

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La BBC cerrará dos canales de televisión y una emisora: se pueden perder más de 100 empleos

El director general, Matt Brittin, afirmó este martes en un comunicado dirigido a los trabajadores que la corporación debe tomar "decisiones difíciles" ante las presiones financieras y la necesidad de adaptar sus servicios a los nuevos hábitos de los consumidores.

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BBC Scotland, el canal dedicado a Escocia, seguirá disponible en iPlayer, la plataforma de video a la carta de la BBC, y parte de su programación se emitirá también en las desconexiones territoriales de los canales BBC One y BBC Two.

Los contenidos de BBC Three, dirigido especialmente al público joven, podrán verse en iPlayer y otras plataformas, como YouTube, mientras que los programas de Radio 4 Extra, especializada en ficción, comedia y entretenimiento, pasarán a BBC Sounds, el servicio digital de audio de la corporación.

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Brittin reconoció que la confirmación de los cierres "será difícil para las audiencias y los trabajadores", aunque subrayó que buena parte de los contenidos seguirá disponible en los populares iPlayer y BBC Sounds.

Los cambios supondrán la eliminación de puestos de trabajo, aún no precisados (aunque se habla acerca de que se pueden perder más de 100 empleos), en los canales afectados, a lo que se sumarán recortes también en la división nacional de informativos, que detallará a comienzos del año próximo la nueva directora de BBC News, Rachel Jupp.

El pasado 15 de abril, la radiotelevisión comunicó su objetivo general de ahorrar 500 millones de libras durante los dos años siguientes, y adelantó que ello supondrá la supresión de entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo, cerca del 10 % de su plantilla.

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