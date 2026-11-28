Entonces Souza, de 22 años, se topó con una oportunidad que creyó que le cambiaría la vida, dijo su madre. Rusia estaba pagando generosos salarios y bonos, según decía un video de Instagram, a los extranjeros que se unieran a sus fuerzas armadas durante un año. Los dos brasileños que publicaron el video afirmaban vivir en Moscú y ofrecían ayudar a…

En las empobrecidas afueras de São Paulo, Chairon Vitor Sepulvida de Souza pasaba sus días entregando paquetes y sus noches trabajando como guardia de seguridad. Aun así, el dinero escaseaba.

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Entonces Souza, de 22 años, se topó con una oportunidad que creyó que le cambiaría la vida, dijo su madre. Rusia estaba pagando generosos salarios y bonos, según decía un video de Instagram, a los extranjeros que se unieran a sus fuerzas armadas durante un año. Los dos brasileños que publicaron el video afirmaban vivir en Moscú y ofrecían ayudar a cualquier brasileño dispuesto a alistarse en el ejército ruso.

Souza empezó a ahorrar para un boleto de avión a Moscú a principios de 2025. “Estábamos en contra de que se fuera”, recordó su madre, Charlaenne Sepulvida dos Santos. “Pero es muy terco”, dijo. “Estaba decidido”. El 25 de marzo de 2025, Souza, vestido con la camiseta amarilla de fútbol de Brasil, se despidió de su familia en el aeropuerto, según su madre y las fotografías tomadas ese día. Prometió que regresaría en un año, con suficientes ahorros para iniciar su propio negocio.

Meses después, Souza desapareció en el este de Ucrania, dijo su madre. “Mi mayor esperanza es que haya sido capturado”, dijo. “Mi peor miedo es que haya muerto”. Dijo que su hijo había sido atraído por los dos reclutadores brasileños con promesas de que podría mantenerse lejos de las líneas del frente. En cambio, agregó, los hombres le robaron a Souza dinero de su cuenta bancaria y fue enviado a luchar en Ucrania. Decenas de otros brasileños han caído en la misma estafa.

Hasta su desaparición, Souza hablaba a menudo con su madre y le enviaba fotos, videos, notas de voz y mensajes de texto detallando sus experiencias como soldado extranjero. Este material, que fue compartido con The New York Times, ofrece un vistazo a lo que experimentaban los reclutas una vez que se unían al ejército ruso y eran enviados a luchar en Ucrania después de apenas unas semanas de entrenamiento.

Unas 24 horas después de que su hijo se fuera de casa aquel día de marzo, Santos aún no tenía noticias de él. Entonces, llegó un mensaje de un número desconocido de WhatsApp perteneciente a uno de los dos hombres que lo habían reclutado en línea, dijo. “Chairon ya llegó aquí”, le escribió aparentemente el remitente, quien después fue identificado en documentos legales como Artur Michel Kreff Avalone. Su hijo se pondría en contacto pronto, aseguró.

Cuando, en efecto, Souza se puso en contacto, su madre le exigió mensajes frecuentes de video y audio como prueba de que estaba a salvo. “No escribas”, le envió por mensaje de texto. “Quiero verte”. Souza respondió con una nota de voz en tono de broma. “Aquí no hay rusos que hablen portugués”, dijo. “Estoy bien, mamá”. Cuando Santos se preocupaba por el riesgo, su hijo le aseguraba que no estaría en peligro. “Dijo que iba a estar lejos de las líneas del frente”.

Poco más de una semana después de llegar a Moscú, Souza le dijo a su madre que lo habían enviado a un campo de entrenamiento. Compartió detalles mundanos sobre la vida diaria, quejándose de la mala comida y de un frío que calaba los huesos. Santos lo regañó por verse demacrado. Él le dijo que había aprobado sus exámenes físicos.

Después de que le raparan la cabeza a principios de abril, envió una selfi. “Me parezco a Buzz Buzzard”, escribió, refiriéndose al buitre de las caricaturas de El Pájaro Loco. Cuando fue trasladado a lo que identificó como una base del ejército en Crimea, envió un video de sí mismo tocando la guitarra, estirado en una cama en una habitación llena de otros soldados.

A principios de junio, Souza le dijo a su madre que había sido enviado a la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Sus intercambios se volvieron más sombríos. “Estoy vivo”, escribió en respuesta a mensajes de texto llenos de pánico de Santos, tras días de silencio. “No puedo hablar mucho, o un dron lo detectará”.

Después de regresar de las líneas del frente una noche, Souza, todavía vestido con uniforme de campaña y casco, le envió un video de 19 segundos a su madre. “Te amo”, dijo, con el rostro manchado de sudor y tierra. “Ya es de noche aquí. Estoy todo sucio, me voy a bañar”. Después de una misión particularmente agotadora a principios de julio, Souza le envió a su madre una serie de mensajes de texto diciendo que estaba considerando romperse una pierna deliberadamente para que le dieran de baja. “La guerra es un infierno”, escribió.

Luego, el 11 de julio, Souza le dijo a su madre que se estaba preparando para un ataque a un objetivo enemigo. “Mamá, voy a las líneas del frente de nuevo”, dijo en una nota de voz con música funk brasileña de fondo. Tres días después, Souza envió otro mensaje de audio. Él estaba en silencio, pero el sonido crepitante de los disparos resonaba con fuerza. Poco después, dijo su madre, dejó de responder a sus mensajes de texto.

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“Algo malo le pasó”, dijo Santos en su casa en São Paulo. “De lo contrario, encontraría una manera de escribirme”. Más de un año después de que su hijo desapareciera, Santos viajó a Rusia en un intento desesperado por encontrarlo, pero no tuvo suerte: “Aun así volví sin respuestas”.

Lis Moriconi y Leonardo Coelho colaboraron con el reportaje.

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