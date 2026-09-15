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El dron, del que se desconoce si estaba armado, fue derribado por aviones italianos encargados de proteger el espacio aéreo de los países bálticos en el marco de la misión de policía aérea de la OTAN, informó la Alianza Atlántica y el gobierno de Roma.

Dos aviones de combate de la OTAN derribaron un dron de origen indeterminado que sobrevolaba Lituania, un hecho sin precedentes en este país miembro de la Alianza Atlántica.

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La OTAN derriba un dron que violó el espacio aéreo de Lituania por primera vez

«Un dron que violó el espacio aéreo de Lituania esta noche fue derribado rápidamente por cazas de la OTAN», escribió el presidente lituano, Gitanas Nauseda, en X.

El despliegue de la Alianza en la región es «vital» en un momento en que «Rusia intensifica su agresión contra Ucrania», añadió.

Según la radio nacional lituana LRT, que cita datos preliminares del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC), el dron procedía de la vecina Bielorrusia, aliada de Moscú, y se dirigía hacia el oeste.

«Las tripulaciones italianas interceptaron la aeronave no tripulada y la neutralizaron de acuerdo con los procedimientos operativos previstos por la Alianza», confirmó en X el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, de visita esta semana en Polonia y en los países bálticos.

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Los restos del dron derribado cayeron en una zona rural cerca del lago Kaunas, en el centro del país, sin causar consecuencias.

Lituania, Letonia y Estonia, antiguas repúblicas soviéticas que comparten frontera con Rusia, registran regularmente incursiones de drones en sus territorios.

El 19 de mayo, una caza de la OTAN había derribado un dron ucraniano en Estonia, la primera interceptación de un dron extranjero en el espacio aéreo de un Estado báltico por parte de la OTAN desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Estos incidentes no han causado víctimas ni daños materiales significativos, pero han puesto de manifiesto las carencias de la defensa aérea de estos países, a menudo incapaces de detectar los drones o neutralizarlos.

Según los europeos, Rusia desvía deliberadamente su trayectoria los drones ucranianos destinados a atacar instalaciones industriales y terminales petroleras en la región de San Petersburgo, situada en el golfo de Finlandia.

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