La OTAN se prepara para lo peor: la nueva estrategia ante la incursión de drones rusos

Los ministros de Defensa de la OTAN analizarán este miércoles en Bruselas la forma de reforzarse tras la reciente intrusión de aparatos rusos en los cielos europeos, percibidos como una prueba del Kremlin a la Alianza.

“Hicimos aquello para lo que estamos entrenados, y funcionó. Pero necesitamos más”, resumió esta semana el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La intrusión de una veintena de drones rusos en septiembre en el espacio aéreo polaco obligó a la OTAN a abatir tres de ellos, lo que no ocurría desde la fundación de esta alianza militar en 1949.

Días más tarde, cazas de la OTAN tuvieron que escoltar a tres MiG rusos para sacarlos del espacio aéreo de Estonia, al término de una incursión que duró 12 minutos.

Varios países urgen hacer más y dotarse de mayores medios para afrontar este tipo de incidentes, en un contexto de tensión permanente por la guerra de Ucrania.

La propuesta con la que trabaja la OTAN, según fuentes diplomáticas, consiste en simplificar protocolos y dar más flexibilidad a su mando militar para actuar.

Los ministros hablarán de la forma de reforzar los medios de defensa y disuasión ante estas incursiones de drones rusos no identificados, que también se dieron recientemente en Dinamarca, sobre aeropuertos y bases militares, poco antes de una cumbre europea.

La Unión Europea, cuyos ministros de Defensa se reunirán la tarde del miércoles después del encuentro de la OTAN, ha propuesto establecer un “muro antidrones” para atajar estos incidentes.

La OTAN es favorable, aseguró su secretario general, pero el plan de la UE deberá coordinarse con la Alianza, de manera que ésta tenga la potestad de indicar a los 27 lo conveniente en cada caso.

La nueva estrategia para apoyar a Ucrania

Los ministros de Defensa de la OTAN se reunirán igualmente con su homólogo ucraniano, Denis Shmigal, durante un almuerzo de trabajo y una reunión del Grupo de Contacto sobre Ucrania.

El ministro defenderá previsiblemente los méritos del programa Purl, una iniciativa lanzada por Washington que permite a Kiev comprar armas estadounidenses con dinero europeo.

En este contexto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó a sus socios a incrementar sus compras en el marco de este programa.

“Consigues la paz cuando eres fuerte, no cuando usas palabras fuertes o señalas con el dedo. La consigues cuando eres fuerte y tienes capacidades reales que tus adversarios respetan”, afirmó a la prensa antes del encuentro.

Hasta ahora, los distintos aliados comprometieron unos US 2.000 millones a este programa, pero Washington y Kiev quieren que países como Reino Unido, Francia, España e Italia gasten más.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el viernes con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y sopesa autorizar el envío de misiles Tomahawk a Kiev.

El Kremlin ha advertido a Washington contra ese paso, pero Trump se ha acercado a Ucrania en las últimas semanas, impaciente ante los escasos pasos dados por su par ruso, Vladimir Putin, para negociar un alto el fuego.

Con los misiles Tomahawk, Kiev podría atacar más adentro del territorio ruso y acentuar la presión sobre el Kremlin para frenar la guerra.

“La decisión corresponde a la Casa Blanca, pero vemos que las armas de largo alcance son críticas para Ucrania y que tendrían un impacto claro”, dijo el ministro finlandés, Antti Hakkanen.

