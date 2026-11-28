Una serie de acontecimientos recientes inquietantes, entre ellos ciberataques y fenómenos meteorológicos extremos, han llevado a cada vez más europeos a…

Las ventas de productos enlatados, leche no perecedera y mapas de papel han aumentado en Europa. Los supermercados del continente están vendiendo paquetes de preparación para emergencias. Los preparacionistas han ampliado sus estrategias de promoción para atraer a nuevos públicos, como las mujeres y las personas mayores, y los influentes comparten consejos para prepararse ante posibles crisis.

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Una serie de acontecimientos recientes inquietantes, entre ellos ciberataques y fenómenos meteorológicos extremos, han llevado a cada vez más europeos a preparar kits de emergencia y mochilas de evacuación, según entrevistas, expertos y funcionarios gubernamentales. Estos episodios han aumentado la preocupación por la vulnerabilidad de la vida cotidiana.

Al almacenar artículos esenciales como radios de cuerda, navajas de bolsillo y dinero en efectivo en diferentes divisas, los europeos están adoptando una cultura de preparación para desastres que alguna vez fue propia de los preparacionistas y de los rincones conspiranoicos de internet.

“Se siente como si estuviéramos entrando en una fase de incertidumbre en la que no sabes bien qué va a pasar”, dijo Daniel Monger, quien vive en un pueblo en la región de las Tierras Medias inglesas y preparó su primer kit de emergencia hace unas semanas. Luego de haber tenido dificultades para encontrar algunos de los productos necesarios, comenzó a vender kits armados él mismo.

Cuando el gobierno británico presentó una campaña nacional de preparación para desastres a finales de octubre, Monger, de 24 años, dijo que “fue una llamada de atención” hacia un mundo cambiante.

El anuncio británico se produjo casi al mismo tiempo que un ciberataque dirigido contra los sistemas de refrigeración de supermercados en ocho países europeos, y falsas amenazas de bomba obligaron a suspender vuelos y a evacuar miles de escuelas en Italia, Irlanda, Polonia y otros lugares. Una caída mundial de Microsoft también dejó a agencias gubernamentales y hospitales de casi todas partes sin acceso al correo electrónico. A esto se sumaron medidas adoptadas en otros lugares, como la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos, que contribuyeron a generar una sensación de precariedad en todo el mundo.

La publicación de la lista de recomendaciones del gobierno británico titulada “Be Ready” (Prepárate) actualizó una guía de 2024 que había pasado prácticamente inadvertida cuando se difundió por primera vez. La actualización, que coincidió tanto con interrupciones de servicios en internet como con tormentas en la costa sur, desató una oleada de compras de alimentos enlatados y leche de larga duración. Las ventas fueron tan cuantiosas que impulsaron las cifras generales de ventas minoristas de ese mes, según la Oficina Nacional de Estadística.

El Reino Unido es parte de un puñado de naciones europeas que recientemente han impulsado sus campañas de concientización pública.

En septiembre, Francia actualizó sus instrucciones para un kit de emergencia de 72 horas, que incluye llaves de repuesto, un par adicional de anteojos graduados y juegos y libros para mantenerse ocupado hasta que llegue la ayuda. El mismo mes en Irlanda, donde el año pasado una tormenta dejó a un tercio del país sin electricidad, el gobierno comenzó a distribuir guías de emergencia a millones de hogares. Finlandia, que comparte una frontera con Rusia y que durante mucho tiempo ha difundido mensajes sobre la preparación, dijo que ahora hará lo mismo.

La Unión Europea también anunció recientemente que planea implementar un Día de la Preparación anual para alentar a los europeos a estar listos para las emergencias.

“Estamos empezando a ver pequeñas señales, digamos, de que se avecina algo más grande, y es deber de cada individuo prepararse”, dijo Beverley Griffiths, profesora en la Nueva Universidad de Buckinghamshire en el Reino Unido, quien se especializa en planificación de emergencias.

Una empresa italiana que produce el ER300 Pro, un dispositivo del tamaño de un zapato que incluye una linterna, una radio y una batería externa recargable con un panel solar o dinamo, ha registrado un auge en las ventas, informó la compañía.

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Los minoristas más grandes, como la cadena de supermercados Colruyt de Bélgica, han comenzado a ofrecer paquetes de alimentos para desastres. Además de comidas preparadas, muesli, refrigerios y bebidas, los paquetes incluyen pañuelos de papel, una cuchara y un sistema de calentamiento rudimentario para calentar las comidas.

Los preparacionistas de toda la vida ven con buenos ojos el nuevo interés del público en la preparación para emergencias. Darren Rhodes, un amante de la naturaleza, comenzó a abastecerse en 2019, cuando se mudó a un pequeño pueblo del este de Inglaterra donde los cortes de energía eran frecuentes.

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Inspirado en el lema que ayudó a sus abuelos a salir adelante durante la Segunda Guerra Mundial, “mantén la calma y sigue adelante”, Rhodes lleva alrededor de un año administrando un sitio web y un boletín diario con consejos, cuyo lema es “Preparado. Sin pánico”. En semanas recientes, ha recibido una avalancha de solicitudes de capacitación. Casi la mitad de sus suscriptores son ahora mujeres, añadió. Esto representa un cambio respecto de lo que, según muchos proveedores, había sido tradicionalmente una clientela mayoritariamente masculina.

Rhodes dijo que siempre se vio a sí mismo más como un amante de la naturaleza que como un preparacionista, pero que sus esfuerzos habían generado escepticismo durante mucho tiempo. “Con el comunicado del gobierno, ahora menos personas me ven como un loco”, comentó Rhodes.

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En internet, algunas influentes de crianza y belleza cuyas audiencias son principalmente mujeres han comenzado a abordar la preparación ante posibles crisis. Publican consejos sobre cómo incluir refrigerios orgánicos para niños pequeños quisquillosos en un kit de preparación, así como recomendaciones para distribuir el presupuesto entre las compras navideñas y el acopio de provisiones para desastres. Los canales de YouTube dedicados a la supervivencia, generalmente presentados por hombres vestidos de camuflaje, han estado probando productos dirigidos a un público más amplio, incluyendo unas piernas robóticas que sirven para ayudar a las personas mayores a escapar más rápido.

Mientras que en Estados Unidos son populares las compras al por mayor y la construcción de búnkeres, los preparacionistas europeos dijeron que esas estrategias resultan menos útiles de este lado del Atlántico. La autosuficiencia en Europa exige soluciones más compactas, como comprar un purificador de agua en lugar de almacenar grandes cantidades de agua embotellada, explicó el dueño de una tienda.

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Incluso antes del reciente aumento del interés en la preparación, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia había impulsado a algunos países europeos a intensificar sus campañas de preparación.

Los países nórdicos, por ejemplo, actualizaron sus consejos de preparación para la crisis en 2024, en parte como respuesta a los crecientes temores de sabotaje y guerra híbrida rusos. La primavera pasada, Suecia llevó a cabo simulacros de entierros por primera vez desde el final de la Guerra Fría, según oficiales militares, enterrando bolsas para cadáveres de tamaño real que representaban a víctimas mortales en gran escala de un hipotético escenario bélico.

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En Polonia, a algunos les preocupa que la cultura de la conveniencia haya mermado el estado de alerta de la población, a pesar de que la guerra en la vecina Ucrania ocasionalmente ha traspasado la frontera, y misiles y drones han cruzado hacia el espacio aéreo polaco. A Katarzyna Milochna-Mikulska, de 43 años, quien se describe como una hija de la República Popular de Polonia de la era de la Guerra Fría, le preocupa que muchos polacos no estén tomando la amenaza con la suficiente seriedad.

Ella participa regularmente en seminarios de capacitación para emergencias y ha comenzado a impartir talleres, que incluyen supervivencia al aire libre para niños y clases de cocina con ingredientes limitados para adultos. Su mochila de evacuación incluye los medicamentos de sus padres, un mapa de Polonia y documentos del seguro que acreditan que es dueña de su apartamento. Recomienda incluir vodka y cigarrillos para usarlos como moneda de cambio, y el artículo que ella considera indispensable y no está dispuesta a dejar fuera es el café.

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“Hay una guerra justo al otro lado de la frontera”, dijo Milochna-Mikulska.

Colaboraron con la reportería Anatol Magdziarz en Varsovia, Megan Specia en Londres, Josephine de La Bruyère en Roma y Jeanna Smialek en Bruselas.

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