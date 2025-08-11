Muere bebé de un mes por mutilación genital femenina en Gambia

Protestantes contra la mutilación genital femenina (MGF) sostienen carteles frente a la Asamblea Nacional en Banjul el 18 de marzo de 2024, durante el debate entre legisladores sobre un proyecto de ley muy controvertido que buscaba levantar la prohibición de la MGF Foto: AFP - MUHAMADOU BITTAYE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Murió una bebé de un mes en la ciudad de Wellingara, en el oeste de Gambia, en África Occidental, este 11 de agosto por mutilación genital femenina (MGF). Esto despertó las críticas de organizaciones feministas y comunidades que llevan décadas luchando porque este procedimiento acabe.

“Las leyes por sí solas no bastan. “El verdadero cambio requiere educación sostenida, participación comunitaria y voluntad política”, aseguró Fatou Baldeh, fundadora de la asociación Mujeres en Liderazgo y Liberación, para la Agencia EFE.

🔑Las claves del caso de la bebé víctima de la MGF (por si tiene afán)

Bebé muere por mutilación genital femenina en Gambia.

Se investiga a dos mujeres por el caso.

70 % de mujeres en Gambia han sufrido MGF, pese a prohibición.

Ley de 2015 es clave, pero falta educación y voluntad.

Activistas piden justicia y cumplimiento total de la ley.

Según la policía de Gambia, la bebé fue sometida a una circuncisión por la que sufrió una hemorragia grave. Fue declarada muerta al llegar al Hospital Materno Infantil de Bundung. Las autoridades se encuentran investigando a dos mujeres que supuestamente estarían involucradas.

“Exigimos a la Policía de Gambia, al Ministerio de Justicia y a todas las autoridades pertinentes que garanticen una investigación exhaustiva y el procesamiento inmediato de todos los implicados, sin excepción”, indicó la asociación Mujeres en Liderazgo y Liberación en un comunicado.

Le recomendamos: Destrucción, hambre y violencia: así es el conflicto en Sudán

Según la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, este procedimiento se hace con materiales sucios y sin anestesia. Las complicaciones a largo plazo pueden ser inconsistencia e infertilidad, además de causar traumas psicológicos.

Según la activista Fatou Baldeh, el 70% de las mujeres en Gambia son sometidas a la MGF y casi la mitad de las niñas son mutiladas antes de los cinco años, a pesar de que el país haya prohibido esta práctica en 2015.

“La Ley (de Enmienda) de la Mujer de 2015 es un hito fundamental para el progreso en materia de igualdad de género, es la culminación de años de promoción, participación comunitaria y educación para erradicar esta práctica nociva”, aseguró la ONU sobre esta ley en su página web.

La fundación feminista “The Girls Agenda” denunció esta práctica por medio de su cuenta de X.

“No necesitamos que haya una vida perdida para demostrar que la mutilación genital femenina es dañina. Estamos indignados por esta tragedia y exigimos el cumplimiento total de la ley contra la MGF”, aseguraron en cuenta de X.

We don’t need a life to be lost to proof that FGM is harmful. We are infuriated at this tragedy and demand the full enforcement of the #FGM law. It is our duty to protect our children, not to expose them to harmful practices that can tragically end their lives.#EndFGM pic.twitter.com/LG8FS9lwOX — The Girls' Agenda (@AllGirlsAgenda) August 11, 2025

Le podría interesar: Israel mató a cinco periodistas de Al Jazeera en Gaza: así fue su funeral

📌 ¿Qué es la mutilación genital femenina?

Según la Unicef, la mutilación genital femenina hace referencia a todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los “genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos”.

Una de cada 20 niñas y mujeres ha sufrido alguna forma de mutilación genital en su vida, según cifras de las Naciones Unidas.

Este procedimiento se hace bajo creencias de que la extirpación de los órganos genitales de las niñas las hará “puras”.

“Algunas sociedades la ven como un rito iniciático; otras la utilizan para reprimir la sexualidad de las niñas o salvaguardar su castidad. Ni el islam ni el cristianismo respaldan esta práctica, pero es habitual que se recurra a los textos religiosos para justificarla”, asegura la UNICEF.

Según la BBC, la mayoría de las veces este procedimiento se realiza sin el consentimiento de las niñas ni de las mujeres, ya que la mayoría son menores de edad o manifiestan no querer someterse a esta práctica.

“Me enseñaron que un cuerpo significa sexualidad y que la sexualidad es un pecado. Para mi mente, mi cuerpo se había convertido en una maldición”, aseguró Omnia Ibrahim, una bloguera y cineasta egipcia, víctima de la MGF para BBC.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com