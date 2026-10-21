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Ley de nietos: en plena crisis miles no saben si podrán votar en las elecciones de España

Miles de nacionalizados españoles podrían quedarse sin votar el 29 de noviembre. Los consulados deben comprobar en tiempo récord si sus antepasados fueron exiliados.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
MADRID (ESPAÑA), 23/11/2025.- Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González
Vista de la manifestación en frente del Tribunal Supremo en Madrid.
Foto: EFE - Daniel Gonzalez

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Una decisión del Tribunal Supremo español ha dejado a miles de ciudadanos en la incertidumbre y la indignación. El alto tribunal mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos, salvo que acrediten que sus antepasados fueron exiliados por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con la orientación sexual. La medida se aplica de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha desatado una polémica que pone en entredicho la…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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