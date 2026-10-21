Ley de nietos: en plena crisis miles no saben si podrán votar en las elecciones de España

Una decisión del Tribunal Supremo español ha dejado a miles de ciudadanos en la incertidumbre y la indignación. El alto tribunal mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos, salvo que acrediten que sus antepasados fueron exiliados por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con la orientación sexual. La medida se aplica de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha desatado una polémica que pone en entredicho la…

Una decisión del Tribunal Supremo español ha dejado a miles de ciudadanos en la incertidumbre y la indignación. El alto tribunal mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos, salvo que acrediten que sus antepasados fueron exiliados por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con la orientación sexual. La medida se aplica de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha desatado una polémica que pone en entredicho la capacidad de los consulados para cumplir con la orden a tiempo.

La controversia se produce en medio de un contexto de tensión política y social en España, marcado por las protestas contra el encarecimiento de la vivienda y los alquileres. En las últimas semanas, las movilizaciones han puesto de manifiesto el malestar de distintos sectores de la ciudadanía, mientras el adelanto electoral ha situado estas demandas en el centro del debate político.

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El problema inmediato está en el cumplimiento de la orden judicial. El Supremo exige distinguir entre quienes obtuvieron la nacionalidad directamente al amparo de la Ley de Memoria Democrática, por ser descendientes de exiliados, y quienes accedieron a ella mediante una interpretación posterior del Ministerio de Justicia que presume la condición de exiliados de determinados españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.

Para cumplir con esta disposición, el tribunal ordenó a la Junta Electoral Central (JEC) que requiriera a los registros consulares y a la Oficina del Censo Electoral la identificación de los expedientes según el criterio con el que fueron aprobados. Esto obliga a los consulados a revisar miles de solicitudes, muchas de ellas tramitadas desde 2022, y a comprobar si los solicitantes aportaron pruebas del exilio de sus antepasados. La tarea debe realizarse en plazos muy cortos y sin interrumpir los demás servicios consulares.

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Según fuentes diplomáticas citadas por El País, la revisión es prácticamente imposible de completar a tiempo. La falta de personal y de medios técnicos, sumada a la complejidad de examinar cada expediente, podría dar lugar a información incompleta y desigual entre consulados. Algunas oficinas han reorganizado sus equipos para atender la exigencia, mientras otras deben continuar con trámites habituales, como la expedición de pasaportes y las gestiones del registro civil.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció las dificultades y aseguró que se han destinado recursos para responder a la orden, aunque admitió los problemas que plantea el plazo establecido. Según la información publicada por El País el 20 de octubre, solo 32 de los 157 consulados habían remitido información parcial sobre los afectados, cuando faltaban apenas unos días para el cierre del censo electoral.

La situación es especialmente compleja porque los datos de algunos expedientes ya están digitalizados, mientras que otros deben revisarse manualmente. De acuerdo con la información publicada, la Oficina del Censo Electoral dispone de datos de más de 70.000 personas cuyos expedientes se incorporaron a la plataforma digital DICIREG en 2025 y 2026. Los anteriores requieren una comprobación individual, lo que aumenta la carga de trabajo y reduce el margen para resolver cada caso.

La llamada ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática de España, aprobada en 2022. Esta norma permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que sufrieron el exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencias, así como por razones relacionadas con la orientación sexual. También contempla a hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.

La controversia jurídica gira en torno a la interpretación de los requisitos para acreditar el exilio. Una instrucción posterior del Ministerio de Justicia estableció una presunción de exilio para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que pudieran acreditar su salida. El Supremo considera que esa presunción no puede sustituir la acreditación exigida por la ley para determinar quiénes pueden votar bajo este supuesto.

Desde la entrada en vigor de la norma, en octubre de 2022, la ley de nietos ha generado un volumen considerable de solicitudes de nacionalidad. Hasta marzo de 2026, los consulados habían recibido 1,2 millones de expedientes, de los cuales 545.000 habían sido aprobados. En octubre, la Abogacía del Estado reportó 570.063 solicitudes formales y 163.020 personas inscritas en el censo electoral del exterior.

En Colombia, el Consulado de España en Bogotá recibió miles de solicitudes y cerró la recepción de expedientes el 22 de octubre de 2025. Aunque no hay cifras oficiales consolidadas sobre el número de colombianos que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, quienes estén inscritos en el censo electoral del exterior y se encuentren afectados por la medida deberán acreditar el exilio de sus antepasados para acogerse a la excepción que permite votar.

El principal obstáculo es que muchos solicitantes no tuvieron que demostrar el exilio de sus antepasados cuando tramitaron la nacionalidad española. Ahora, para poder votar, deben acreditar que sus familiares abandonaron España como consecuencia de la persecución política, ideológica o religiosa, o por motivos relacionados con su orientación o identidad sexual. Para ello, pueden necesitar documentos históricos que permitan establecer cuándo salieron del país y las circunstancias que los llevaron a hacerlo. Conseguir esas pruebas puede ser difícil, especialmente cuando han pasado décadas, los archivos son incompletos o los familiares ya no están vivos.

Las fuentes consulares consultadas por El País advierten que la revisión podría producir resultados parciales y poco uniformes. En la práctica, esto significa que personas que obtuvieron la nacionalidad bajo procedimientos similares podrían recibir un trato diferente, dependiendo de la documentación disponible y de la capacidad de cada consulado para examinar sus expedientes dentro del plazo establecido.

La decisión también ha abierto un debate sobre los derechos políticos y la igualdad ante la ley. Ismael Peña-López, profesor e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), cuestionó en un análisis publicado en The Conversation las implicaciones de restringir el voto de ciudadanos que ya obtuvieron la nacionalidad española.

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El argumento central es que revisar las condiciones para acceder a la nacionalidad no equivale a restringir el derecho al sufragio de quienes ya la poseen. Desde esta perspectiva, la discusión debería centrarse en las garantías jurídicas y constitucionales de los ciudadanos, y no en el posible impacto electoral de su participación. La controversia plantea, además, interrogantes sobre la proporcionalidad de una medida que puede impedir el ejercicio de un derecho político antes de que se resuelva definitivamente el debate jurídico.

El caso se desarrolla en un momento de especial tensión social en España, donde la crisis de vivienda y el encarecimiento de los alquileres han alimentado las protestas. Las movilizaciones cobraron fuerza tras el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el mismo apartamento de Madrid y que murió el 7 de octubre, después de permanecer hospitalizada tras su desalojo. Su caso se convirtió en un símbolo de las dificultades para acceder a una vivienda asequible y de la desprotección que denuncian los colectivos de inquilinos.

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En respuesta a la presión social, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó medidas para contener los alquileres y limitar los desahucios. Sin embargo, sus propuestas fueron rechazadas por el Congreso el 2 de octubre. La derrota parlamentaria se produjo en un escenario de creciente confrontación política, en el que la crisis habitacional ocupa un lugar destacado en el debate público de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Así, la controversia sobre la ley de nietos añade otra dimensión al debate electoral español: la de los derechos de los ciudadanos residentes en el extranjero y las garantías necesarias para ejercerlos. Mientras los consulados intentan cumplir con la orden judicial, miles de personas siguen sin saber si podrán participar en los comicios, pese a haber obtenido la nacionalidad española.

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