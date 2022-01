Listo el reporte sobre la fiestas de Boris Johnson durante las cuarentenas

La popularidad de Boris Johnson ha caído por debajo del 30 %. Foto: NEIL HALL

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, recibió este lunes en su oficina y residencia, Downing Street, el esperado reporte encargado a la alta funcionaria Sue Gray sobre lo sucedido en las fiestas durante las cuarentenas en las que participaron Johnson y funcionarios suyos en edificios del Gobierno.

Se espera que el informe sea liberado públicamente este mismo lunes. Según la BBC, no es claro el contenido del reporte acerca de estas reuniones sociales luego de que la Policía, que investiga el mismo asunto, pidiera que se hicieran “mínimas referencias” a los eventos que forman parte de sus pesquisas.

👀 Te puede interesar: En medio del “Partygate”, Johnson dice ante el Parlamento que no va a renunciar

Según las revelaciones que han salido a la luz pública, Johnson habría participado en fiestas por lo menos en mayo, junio y diciembre de 2020.

Los parlamentarios de oposición, agrega la BBC, piden que el informe de Sue Gray sea revelado en su totalidad.

Johnson, quien ha recibido reiterados llamados a renunciar y que se niega a hacerlo, se enfrenta a una crisis no solo por estas fiestas, sino por los efectos traumáticos del brexit, la inflación —que está disparada, en máximos de 30 años—, además de escándalos como la información que no habría revelado en medio de la investigación por la remodelación de su apartamento con dinero de un donante particular a quien Johnson prometió ayudarle con un proyecto de inversión privada.

Johnson, quien se ha disculpado por lo sucedido en Downing Street, pero cuya popularidad ha caído por debajo del 30 %, ha despertado la indignación incluso dentro de su propio partido con afirmaciones como que no estaba enterado de las prohibiciones de las fiestas en medio de las cuarentenas.

La prensa ha reportado sobre los planes de parlamentarios conservadores que estarían reuniendo el apoyo suficiente para convocar a una moción de confianza, que requiere de 54 solicitudes, lo que lo sacaría del liderazgo del partido y, por ende, de Downing Street.

👀🌎📄 ¿Ya conoces las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador