Lituania cerró sus fronteras con Bielorrusia a causa de unos globos: ¿qué pasó?

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė, anunció este lunes que el país ha diseñado un plan para cerrar de manera indefinida sus pasos fronterizos con Bielorrusia, luego de que el aeropuerto de la capital registrara repetidas interrupciones en vuelos por supuestos avistamientos de globos aerostáticos, comúnmente empleados para el contrabando de cigarrillos.

“En los últimos días decenas de globos de helio procedentes de Bielorrusia han entrado en nuestro espacio aéreo, desplazándose hacia importantes aeropuertos y perturbando la aviación civil“, dijo en un mensaje de X la primera ministra.

En respuesta, la mandataria autorizó derribar estos objetos que calificó como “ataques híbridos”.

“Hoy hemos decidido tomar las medidas más estrictas, no hay otra manera”, aseveró mientras planteó que su gobierno podría invocar el cuarto artículo de la OTAN que habla sobre consultas de seguridad.

Según la agencia BNS, tanto Medininkai y Šalčininkai, que son los pasos fronterizos de Lituania a Bielorrusia, estuvieron cerrados tras cada suceso. De hecho, el domingo el país decidió cerrar por 24 horas las fronteras.

Luego, la primera ministra dijo que esta medida continuará hasta el miércoles. Ese día se decidirá si el cierre será indefinido, según BNS.

Los globos son “una señal más de que el régimen está utilizando el contrabando de cigarrillos como herramienta de agresión híbrida contra Europa”, declaró la opositora de Bielorrusia (Estado aliado de Moscú), Sviatlana Tsikhanouskaya, quien vive en Lituania.

Por su parte, Ruginienė, recalcó, por medio de un comunicado en X, que “los autócratas están poniendo a prueba una vez más la resiliencia de la Unión Europea (UE) y la OTAN frente a amenazas híbridas”.

La situación exige “una respuesta unida y decidida”, recalcó.

Entre las medidas a tomar, la primera ministra instó a aplicar: “Sanciones más duras contra Rusia y su representante Bielorrusia, activación de equipos de respuesta híbridos de la UE y medidas de Frontex, aislamiento continuo de los regímenes hostiles y garantía de que afronten la responsabilidad de sus acciones y fortalecimiento de las capacidades de defensa de la infraestructura”.

“Nuestra respuesta determinará hasta dónde se atreverán a llegar los autócratas”, concluyó la mandataria lituana.

La situación recuerda que previamente dos aviones rusos (un caza Sukhoi SU-30 y un avión cisterna IL-78) entraron en el espacio aéreo lituano y recorrieron unos 700 metros.

Aunque el Ministerio de Defensa lituano cree que pudo tratarse de un entrenamiento de reabastecimiento aéreo, el gobierno consideró el hecho como una violación de su espacio fronterizo.

Por eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania convocó al diplomático ruso en Vilna y presentó una “enérgica protesta”, exigiendo una explicación inmediata.

Aun así, el Ministerio de Defensa ruso, aseguró que tal afirmación era falsa.

