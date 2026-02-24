Lo que quedó tras las llamas: cuatro años de guerra total en Ucrania

Un rescatista ucraniano está junto a una casa gravemente dañada tras un ataque aéreo ruso contra la región de Kiev. Foto: AFP - HENRY NICHOLLS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Damir tiene dos meses. Su madre, Kateryna Murashkina, tiene 17 años. Desde que nació, lo han bañado dos veces: una en el hospital y otra en un día excepcional en el que volvió la electricidad por un breve periodo de tiempo.

“Ahora usamos toallitas porque hace mucho frío”, explica. “La habitación no se calienta a tiempo para bañarlo. Tengo miedo de que mi hijo se resfríe”.

Kateryna y Damir viven en un antiguo instituto científico de Dnipro, reconvertido en refugio en 2022, donde los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) ofrecen consultas médicas a los residentes. Alrededor de 270 personas desplazadas de zonas ocupadas o ciudades reducidas a ruinas viven ahora allí. Los repetidos ataques de las fuerzas rusas contra las infraestructuras energéticas hacen que los residentes pasen días sin calefacción, agua ni electricidad, con temperaturas que bajan hasta los 20 °C bajo cero.

La presencia de MSF en refugios como este, a través de clínicas médicas móviles, refleja las crecientes necesidades de las personas desplazadas, ya que los combates siguen vaciando pueblos y aldeas. Las consultas realizadas a través de las clínicas médicas móviles se duplicaron con creces en 2025 en comparación con 2024, pasando de 4.327 a 9.500.

Para muchas personas que viven cerca del frente, la decisión de abandonar su hogar lleva mucho tiempo y es extremadamente difícil, a pesar del peligro extremo que corren. Con medios económicos limitados y pocas alternativas, las personas mayores y las que padecen enfermedades crónicas suelen permanecer en sus hogares hasta que los bombardeos continuos y el colapso de las infraestructuras y los servicios esenciales, incluidos los servicios médicos, no les dejan otra opción que huir.

Le recomendamos: Explosiva revelación: ICE habría baleado a un estadounidense en Texas hace un año

La magnitud de la destrucción en Ucrania es enorme y no ha hecho más que aumentar desde que las fuerzas rusas invadieron el país en 2022. La naturaleza de la guerra en primera línea, que incluye artillería, drones y misiles, hace que nada ni nadie se salve a medida que avanza. Los equipos de MSF también se han visto obligados a adaptarse, abandonando siete hospitales y más de 40 lugares donde tenían clínicas móviles.

Lyman, en la región de Donetsk, es uno de los distritos en los que MSF gestionaba clínicas médicas móviles antes de que la inseguridad hiciera imposibles las operaciones. En junio de 2024, las actividades se suspendieron por completo. En la actualidad, aproximadamente 2.000 residentes permanecen en la ciudad del frente, la cual es epicentro de bombardeos a diario.

Lyman también era el hogar de Zinaida Babisheva, de 67 años, que ahora vive en el refugio para desplazados de Dnipro. Ella recuerda la vida antes de la invasión a gran escala. Recuerda sacar las mesas a la calle en días festivos para comer con los vecinos. Recuerda su jardín.

“Teníamos manzanas, ciruelas, cerezas, peras, melocotones. Muchas rosas y lirios”, dice. “Ahora mi hija cultiva flores, pero yo ya no tengo ganas de hacer nada”, agrega.

Liubov Kuzmenko, de 65 años, de Siverskodonetsk, también vive en el refugio con Zinaida, Kateryna y Damir. Cuenta que su apartamento fue saqueado después de que las fuerzas rusas tomaran el control. Pero lo que más le pesa es la separación de su familia.

“Mis padres se quedaron bajo la ocupación. Mi padre murió en 2024 y no pude volver para enterrarlo. Le envío mensajes de vídeo a mi madre, me duele no poder estar allí“, cuenta.

Le puede interesar : Nuevo pasaporte colombiano en 2026: ¿debe cambiar el suyo antes de viajar?

A medida que la guerra se prolonga, los hospitales, las farmacias, las escuelas y las tiendas han sido destruidas o cerradas. Comunidades enteras se han vuelto inhabitables. A medida que continúan los combates, el desplazamiento ha aumentado y las necesidades humanitarias se vuelven más complejas y prolongadas.

MSF sigue prestando atención médica y psicológica en toda Ucrania: apoyando a los hospitales cercanos al frente, gestionando ambulancias para los heridos de guerra y operando clínicas móviles en los refugios y comunidades que acogen a personas desplazadas y en lugares donde la gente intenta permanecer a pesar del colapso de los servicios y el avance del frente.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com