Greta Thunberg le respondió a Trump: “También tiene historial” de problemas de ira

La sueca Greta Thunberg respondió a las más recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre ella y su participación en la flotilla que pretendía llegar a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria, en medio de la ofensiva israelí que cumplió dos años y que ha sido catalogada como un genocidio.

El mandatario republicano calificó a la activista climática de “alborotadora”, luego de que le preguntaron acerca de la misión que buscaba llegar al enclave palestino. “Ya no le interesa el medioambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico”, expresó Trump, quien añadió que Thunberg “es joven y está tan enojada, tan loca”.

En respuesta, ella contó que escuchó que “Donald Trump ha expresado, de nuevo, opiniones aduladoras” sobre su “carácter” y agregó que aprecia “la preocupación” del magnate por “su salud mental”. Aseguró, con ironía, que cualquier recomendación del presidente para controlar sus “problemas de ira” sería “amablemente” recibida, enfatizando que, por su “impresionante historial”, él también parece padecerlos.

Para Thunberg, la guerra en Gaza es algo que no se está tomando en serio, lo que remarcó en su discurso al llegar a Atenas, Grecia, tras ser deportada por Israel junto con otros 170 tripulantes de la flotilla. “Nuestro sistema internacional está traicionando a los palestinos. Ni siquiera son capaces de evitar que se cometan los peores crímenes de guerra”, dijo con indignación.

“Lo que pretendíamos con la flotilla Global Sumud era intervenir cuando nuestros gobiernos incumplen con su obligación legal”, añadió la joven. Además, aseguró que aquella misión fue “el mayor intento jamás realizado para romper el asedio ilegal e inhumano de Israel por mar”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó a la flotilla de “maniobra publicitaria”.

Cuando Israel interceptó las embarcaciones, los activistas que iban a bordo afirmaron que varios, entre ellos Thunberg, fueron maltratados por el Ejército, pues se conocieron informes acerca de que les negaron agua y comida, y que, en consecuencia, los trataron como “animales”.

Según The Guardian, la propia Thunberg les contó a los funcionarios suecos que ella fue confinada en una celda infestada de chinches y que le negaron acceso a recursos esenciales. “Es una vergüenza que esta misión tenga que existir. Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos en prisión, créanme, pero esa no es la historia”, aseveró la joven.

