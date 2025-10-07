Canciller habló con colombianas de flotilla Global Sumud: “Están siendo acompañadas”

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia. Foto: Cancillería

Cuando se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel y de la posterior ofensiva que se desató en Gaza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, ocurre también la liberación de las dos colombianas detenidas por hacer parte de la flotilla Global Sumud. Así lo confirmó la canciller Rosa Villavicencio, quien mantuvo comunicación con una de ellas.

De acuerdo con la Cancillería, Manuela Bedoya y Luna Barreto están siendo acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros en Israel, “donde se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen”. Una de ellas, según se confirmó, volverá a Colombia con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones; la otra se quedará en Jordania, su lugar de residencia.

En la misma comunicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su “enérgica condena al genocidio en Gaza”.

Esto ha dicho el Gobierno sobre las manifestaciones pro-Palestina

Este mismo martes se han convocado en diversas partes del país marchas para protestar contra la ofensiva israelí que se tomó en la Franja de Gaza en retaliación por el ataque de Hamás. Desde el Ejecutivo, tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han negado estar detrás del llamado a las calles, pero ya se anunciaron medidas.

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EE. UU., pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EE. UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE. UU.”, aseguró el jefe de Estado.

El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano.



Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EEUU, y nos atacan por ello,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2025

Benedetti, por su lado, reiteró en que se buscará garantizar la seguridad para todos los actores —ya hubo diálogos con el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez en esa vía— e invitó a la ciudadanía a apoyar la marcha pro-Palestina. Eso sí, fue claro en que la manifestación “debe ser igual que en Europa: multitudinaria, cuantiosa, pero pacífica”.

“Hay mucho enemigo de Palestina, pro-Israel y de oposición que anda diciendo que la marcha la convocó el Gobierno y así no es y así no fue”, dijo, por su lado, el jefe de la cartera política.

En todo caso, le envió una pulla a la Casa Blanca de Donald Trump por pedir el retorno de las armas prestadas en comodato. Benedetti dijo que le quitaron a la Casa de Nariño armamento de última generación y el apoyo antidrones.

Así serán las marchas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que acompañará las jornadas con sus equipos en terreno, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y preservar la convivencia en el espacio público. Esta es la agenda de la jornada:

10:30 a. m. – Marcha en solidaridad con Palestina en la Universidad Distrital, sede Macarena.

1:00 p. m. – Caravana/Rodada por Palestina en Aeropuerto El Dorado.

1:00 p. m. – Marcha por Palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.

4:00 p. m. – Caravana “Por Palestina 2.0″ en la Universidad Nacional de Colombia.

4:30 p. m. – Marcha nacional en solidaridad con Palestina desde la Embajada de Estados Unidos

