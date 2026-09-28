Maricarmen, la anciana cuyo desalojo desató protestas en Madrid, podrá volver a la vivienda

Abascal, quien también tiene un 50 % de discapacidad, se vio obligada a abandonar la vivienda después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275 %, hasta 2.650 euros (3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

Maricarmen Abascal, una octogenaria de Madrid (España), cuyo desalojo causó una ola de protestas en España, podrá volver a su vivienda tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, la inmobiliaria Urbagestión, según informó el lunes su abogada.

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De acuerdo con Efe, Maricarmen Abascal podrá volver a su casa de forma inmediata por un precio que no supera el 30 % de sus ingresos netos.

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de la señora Abascal, desalojada del apartamento donde vivió siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España.

Duro señaló que hubo "buena voluntad por ambas partes" y que el alquiler será "similar al que ella venía pagando".

Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió Duro.

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