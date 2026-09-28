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Maricarmen, la anciana cuyo desalojo desató protestas en Madrid, podrá volver a la vivienda

El caso de la mujer se volvió un símbolo de la crisis de la vivienda en España.

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Redacción Mundo y Agencia AFP
28 de septiembre de 2026 – 04:39 p. m.
FOTODELDÍA MADRID, 26/09/2026.-Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.-EFE/ Javier Lizón
Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid. EFE/ Javier Lizón
Foto: EFE - Javier Lizon

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Maricarmen Abascal, una octogenaria de Madrid (España), cuyo desalojo causó una ola de protestas en España, podrá volver a su vivienda tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, la inmobiliaria Urbagestión, según informó el lunes su abogada.

Abascal, quien también tiene un 50 % de discapacidad, se vio obligada a abandonar la vivienda después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275 %, hasta 2.650 euros (3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 23/09/2026.- Maricarmen, una anciana de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro. EFE/ Fernando Villar
Maricarmen, una anciana de 87 años (c) tras ser desahuciada de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro.
Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

De acuerdo con Efe, Maricarmen Abascal podrá volver a su casa de forma inmediata por un precio que no supera el 30 % de sus ingresos netos.

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de la señora Abascal, desalojada del apartamento donde vivió siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España.

Duro señaló que hubo "buena voluntad por ambas partes" y que el alquiler será "similar al que ella venía pagando".

Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió Duro.

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Comentarios
  • Dario(j1520)Hace 43 minutos
    Que noticia tan mediocre… no hablaron de los contratos antes de 1985, crisis de vivienda, el tipo de barrio donde vive la señora y la verdadera noticia detrás que son los escándalos de corrupción del gobierno de P.S. Señores por favor investiguen y motiven la lectura crítica!
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