La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del…

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció "toques de queda" a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana. "Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales", anunció el jefe de Gobierno tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

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Más de 2.500 arrestos y miles de heridos: el balance de los disturbios en Francia

La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, conversen con los alcaldes, precisó el funcionario. Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12H00 y las 20H00 de este lunes, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta el domingo.

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El Gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche. El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes "fallos" en la gestión policial de los disturbios y pidió "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que estos toques de queda no afectarán al partido de fútbol de Liga de Campeones previsto el martes, que enfrenta al Paris SG y al Barcelona en la capital francesa. Lecornu descartó, por el momento, decretar el estado de emergencia, como lo pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar "más adecuados" los toques de queda.

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Lo que dejaron las protestas del fin de semana en Francia

Cientos de tiendas saqueadas, el ayuntamiento de Limoges incendiado y el de Marsella dañado, autos quemados, choques entre alborotadores y fuerzas de seguridad. Las autoridades describieron un caos "sin precedentes". En medio de ello, Macron rechazó la renuncia de su ministro del Interior y pidió actuar duramente contra los "alborotadores".

El jefe de esa cartera, Laurent Nuñez, reconoció una pérdida de control de la policía en "algunas ciudades" durante las protestas en toda Francia, que se saldaron con más de 2.500 arrestos y casi 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad heridos. En la emisora France Inter admitió "una falta de previsión" el sábado en la movilización de las fuerzas de seguridad, muy inferiores en número frente a los alborotadores y saqueadores que acudieron en masa a las protestas. Estimó que alrededor de 60.000 agentes fueron desplegados en el país ese día. Tras lo sucedido el fin de semana, la coordinación del movimiento de los chalecos amarillos anunció nuevas protestas para el sábado.

Bloqueos en el Museo del Louvre, en París

Manifestantes bloquearon este lunes el acceso al Louvre, en París, en apoyo al movimiento estudiantil y para denunciar "la represión policial", informaron varios sindicatos y la dirección del museo más visitado del mundo.

El recinto no pudo abrir como estaba previsto debido a una protesta organizada por estudiantes de la Escuela del Louvre, indicó la dirección de la pinacoteca. En un folleto repartido en el exterior del recinto se podía leer: "Estamos orgullosos de anunciarles que bloqueamos el mayor museo del mundo".

Desde hace semanas, los estudiantes de liceo se movilizan en Francia para exigir mejores condiciones en su educación. En este contexto, el sábado, una manifestación contra el costo de vida degeneró en una ola de disturbios y saqueos "sin precedentes", según las autoridades, con unos 2.400 arrestos, cientos de comercios saqueados y graves destrozos en los edificios públicos.

La dirección del Louvre precisó que el bloqueo del lunes, liderado por medio centenar de estudiantes de la Escuela del Louvre, no está directamente vinculado al museo, utilizado como "caja de resonancia" del movimiento. La fecha corresponde exactamente al primer aniversario del espectacular robo de joyas que sumió a la institución en una profunda crisis.

Según el sindicato CFDT, los estudiantes de Bellas Artes también se sumaron a la acción de este lunes. En su folleto, los alumnos movilizados no hacen referencia a las jornadas de protesta de este fin de semana, sino que apoyan "la lucha por el derecho a estudiar, a trabajar, a vivir libremente en buenas condiciones".

Situada dentro del recinto del museo, la Escuela del Louvre es un centro de enseñanza superior que imparte cursos de historia del arte, arqueología, epigrafía, antropología y museología, según indica su página web. Desde hace un año, el acceso al Louvre fue bloqueado en numerosas ocasiones por las movilizaciones del personal, iniciadas tras el robo del 19 de octubre de 2025 para reclamar mejores condiciones de trabajo y de remuneración.

Macron inicia su visita al golfo tras los disturbios en Francia

Esta gira tiene el fin de asegurar el suministro de combustible e intentar hacer que bajen los precios. Horas después de condenar en un discurso la violencia "desenfrenada" en Francia, Macron llegó a Kuwait, país miembro de la OPEP, donde fue recibido por el emir, el jeque Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah.

El viaje, que se extenderá hasta el miércoles por Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, busca fortalecer las "alianzas económicas y de defensa" en el golfo, región fuertemente afectada desde febrero por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Antes de volar a Kuwait, Macron afirmó que la visita era necesaria para "asegurar nuestro abastecimiento", destacando la "preocupación" expresada por los manifestantes a raíz de los precios del combustible.

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