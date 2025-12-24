Matan a puñaladas a niño británico en Portugal; el atacante sería la expareja de su madre

Alfie Hallett, de 13 años, fue encontrado con "varias heridas causadas por un arma blanca". Foto: Archivo particular - Archivo particular

La muerte de Alfie Hallett, un niño británico de 13 años que fue apuñalado en su vivienda en el centro de Portugal, ha conmocionado al Reino Unido. El ataque está siendo investigado como un caso de violencia doméstica. De acuerdo con The Guardian, el menor murió a causa de varias heridas provocadas por un arma blanca y el principal sospechoso sería la expareja de la madre del niño, quien también falleció en el lugar de los hechos.

Según la policía, tras apuñalar al menor, el hombre se hirió a sí mismo y habría provocado una explosión al generar una fuga de gas dentro de la vivienda. La Guardia Nacional Republicana de Portugal (GNR) informó que acudió al domicilio tras recibir una alerta por una posible situación de violencia doméstica. Al llegar, los agentes encontraron a Hallett y al presunto agresor con heridas graves.

Aunque ambos presentaban signos vitales, fueron declarados muertos poco después. La explosión por gas hirió además a uno de los agentes que participaba en el operativo, según confirmaron las autoridades a la BBC.

La madre del menor fue hallada con signos de haber sido retenida y agredida. Fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica. La policía portuguesa indicó que el presunto autor del ataque había cumplido anteriormente una condena por homicidio agravado y que la familia ya había sido identificada por episodios de violencia doméstica registrados en 2022 y 2023.

Vecinos del sector señalaron al canal portugués SIC Notícias que las discusiones en la vivienda eran frecuentes y que la madre había presentado una denuncia contra su expareja en 2023.

“Ya había habido varios episodios de violencia y esta vez las cosas salieron muy mal”, dijo Luís Freire, presidente de la junta parroquial de Casais y Alviobeira.

Mientras avanza la investigación, liderada por el Departamento de Investigación Criminal de Leiria, se multiplican los homenajes al adolescente. El club Sport Club Operario Cem Soldos, donde Alfie jugaba baloncesto, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Nuestro atleta Alfie falleció hoy a los 13 años… siempre estarás en nuestros corazones”, escribió el equipo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido confirmó que está en contacto con las autoridades portuguesas y que se encuentra preparado para brindar apoyo consular a la familia del menor.

