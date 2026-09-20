"Con el fin de frustrar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos de la Federación Rusa en las elecciones a la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento), el régimen de Kiev intentó un ataque masivo contra el territorio de Rusia los días 19…

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo a Ucrania de intentar frustrar la celebración de las elecciones legislativas en Rusia con un ataque masivo con drones y misiles Flamingo contra el territorio de este país. Se trataría del mayor ataque de este tipo en lo que va de la guerra.

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Tres muertos en "el mayor ataque" ucraniano contra Moscú en lo que va de la guerra

"Con el fin de frustrar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos de la Federación Rusa en las elecciones a la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento), el régimen de Kiev intentó un ataque masivo contra el territorio de Rusia los días 19 y 20 de septiembre de este año utilizando drones y misiles de crucero Flamingo", señala la nota castrense.

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Según Defensa, todos los misiles de crucero Flamingo lanzados por el enemigo fueron destruidos "cuando se aproximaban a objetivos civiles en la región de Moscú".

El departamento castrense agregó que en respuesta a las acciones de Kiev, "continuará e incrementará los ataques contra objetivos militares en Kiev".

Las autoridades de la región de Moscú informaron este domingo sobre tres muertos y más de una veintena de heridos como consecuencia de los ataques nocturnos de Ucrania.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó, por su parte, de más de 450 drones derribados en el mayor ataque contra la capital rusa desde el inicio de la guerra.

A su vez, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que Kiev había atacado instalaciones claves de la industria petrolera rusa y un centro logístico lo que, dijo, representa miles de millones de dólares menos para la maquinaria de guerra del Kremlin.

Zelenski agregó que en el ataque se utilizaron diversos sistemas como Fp-1, RZ-100, MICH.2000, Palianitisia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo y Pelican.

El mandatario ucraniano anunció este sábado que había aprobado nuevos ataques contra Rusia con armas de largo alcance en represalia por los últimos bombardeos de Moscú en territorio ucraniano.

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