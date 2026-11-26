Un barco de la agencia española de Salvamento Marítimo desplegado en la zona donde naufragó el Med Emre, reportó un poco antes de las 07H00 GMT que "no se observan restos del buque, objetos flotantes ni indicios de contaminación", precisaron fuentes del Gobierno español.

Las autoridades españolas adoptaron medidas preventivas este jueves tras el naufragio de un buque de bandera maltesa que transportaba 7.000 toneladas de diésel frente a las costas de Ibiza, para evitar cualquier daño al medio ambiente en el Mediterráneo.

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Med Emre: el buque con 7.000 toneladas de diésel que naufragó cerca de Ibiza

El siniestro costó la vida a uno de los 17 miembros de la tripulación, que falleció después de su evacuación.

El buque, de casi 120 metros de eslora, naufragó por una causa aún desconocida en la noche del miércoles entre Valencia e Ibiza, a unas 57 millas náuticas (cerca de 106 km) al este de Valencia y 30 millas (56 km) al norte de Ibiza, cuando navegaba de Algeciras hacia Barcelona.

"Seis de los rescatados fueron trasladados al aeropuerto de Ibiza y dos de ellos necesitaron atención médica. Uno falleció posteriormente en el hospital de Ibiza", precisó el Gobierno.

Según los datos de seguimiento marítimo de la empresa Kpler, el petrolero transportaba alrededor de 66.000 barriles de productos refinados.

Tras el naufragio, la Dirección General de la Marina Mercante activó un plan marítimo a partir de "las 23H45 horas del 25 de noviembre, para coordinar la respuesta ante el siniestro y evaluar sus posibles consecuencias medioambientales", detalló la fuente.

La activación de dicho plan a nivel 2, "saltándose el 0 y el 1″, se debe a que "la zona donde se ha producido el vertido es una zona especialmente vulnerable", explicó a la radio Cadena SER Emilio Rodríguez Díaz, profesor del máster de seguridad marítima de la Universidad de Cádiz.

Al estar "en la zona económica exclusiva española, muy cerca de las islas Baleares, puede haber una afectación a la [planta marina] posidonia (…) y al turismo", afirmó.

Un 10% de la carga del Prestige

"Si nos ponemos a hacer una comparativa con el Prestige, que todos recordamos, el Prestige transportaba 77.000 toneladas de crudo. En este caso estamos hablando del 10% de lo que llevaba el Prestige", dijo el experto.

Se refería a uno de los peores vertidos de crudo de la historia de Europa, cuando en noviembre de 2002 ese petrolero con pabellón de Bahamas se hundió frente a las costas de Galicia y 63.000 toneladas de fuel acabaron en el mar, ensuciando 2.900 kilómetros de costa.

Casi 200.000 aves marinas murieron, a pesar de la intervención de decenas de miles de voluntarios.

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Ante el naufragio del Med Emre, se activó también un plan estatal de protección de las costas para "anticipar una posible afección al litoral y preparar la coordinación de las actuaciones necesarias", abundaron las fuentes del Gobierno.

Esto "no presupone que se haya constatado contaminación en la costa", acotaron.

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Un reconocimiento aéreo e imágenes por satélite solicitadas al sistema europeo Copernicus deberían permitir detectar posibles indicios de contaminación en esta zona muy turística en las próximas horas y días.

El Med Emre se construyó "en Turquía en 2019, era de doble casco", siguiendo lo establecido en el convenio internacional para la prevención de la contaminación del medio marino MARPOL, señaló Rodríguez Díaz en la Cadena SER.

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"El buque tenía que tener separados los tanques de carga de lo que es el forro exterior del costado del buque", lo que crea "una especie de colchón con el que se evita que la carga de este tipo de buques, que es bastante contaminante, salga al exterior", agregó el experto.

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