El Consejo de Ministros de este martes había levantado una gran expectación entre los cientos de activistas que acampan en la turística Puerta del Sol de Madrid. Instalados allí por cuarta noche consecutiva, reclaman soluciones para facilitar el acceso a la vivienda ante un mercado…

El gobierno español presentó el martes medidas para enfrentar la crisis de la vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el Ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría.

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Las medidas de vivienda que anunció el gobierno español tras el caso Maricarmen

El Consejo de Ministros de este martes había levantado una gran expectación entre los cientos de activistas que acampan en la turística Puerta del Sol de Madrid. Instalados allí por cuarta noche consecutiva, reclaman soluciones para facilitar el acceso a la vivienda ante un mercado con unos precios disparados en los últimos años.

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Su indignación estalló tras el desalojo la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que se vio obligada a abandonar el piso en el que vivía desde hacía siete décadas, después de que una empresa de inversión lo adquiriera.

Ante la conmoción desatada, el gobierno anunció la suspensión de los desalojos de "personas vulnerables sin alternativa habitacional" hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan, dos de las principales demandas de los manifestantes.

Pero estas medidas (anunciadas tras intensas negociaciones dentro de la coalición gubernamental) se incluirán en dos textos que deberán votarse ahora en un Parlamento muy fragmentado, a menos de un año de las elecciones previstas para 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró en un video publicado en X "un paquete ambicioso de medidas" que según resaltó, también establece como prioridad "acabar con la especulación y los abusos en el mercado de la vivienda".

Su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo al término del Consejo de Ministros que era "un acuerdo de mucha relevancia social. Es el principal problema de los españoles y las españolas".

Contra "fondos buitre"

Entre sus principales objetivos, el gobierno pretende "paralizar compras especulativas" e identificar los "fondos buitre" para prohibirles "que sigan mercadeando con un bien esencial" como la vivienda, continuó Rodríguez, que no detalló qué instrumentos utilizarán para ello.

Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios comprando inmuebles y de reducir la oferta para los residentes.

El Ejecutivo prevé igualmente la "regulación" de los alquileres de temporada y de habitaciones, indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en X.

"Magnífico acuerdo. Hoy es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios. Y malo para especuladores", celebró de su lado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El Congreso de los Diputados celebrará el viernes un pleno extraordinario para debatir y votar estos decretos ley, según precisó Rodríguez, que llamó a todas las formaciones políticas, incluida la oposición de derechas y de extrema derecha, a formar una "mayoría social" para aprobar ambos textos.

"Esto acaba de empezar"

Pese a que el Sindicato de Inquilinos, uno de los grandes propulsores de las manifestaciones, consideró una "victoria del poder popular" los anuncios del gobierno, también adelantó su intención de seguir protestando.

"Esto solo acaba de empezar y por eso convocamos también movilizaciones estatales en todas las ciudades del país este fin de semana", advirtió Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato en Madrid.

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En otras ciudades del país, como Málaga o Sevilla, también comenzaron a instalarse otras acampadas, por ahora menores, en las últimas horas.

Mientras, en Madrid, donde los manifestantes se preparaban por la noche para una cuarta jornada de ocupación de la Puerta del Sol, las autoridades regionales habían dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para desmantelar este campamento considerado "ilegal".

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Los manifestantes ya habían logrado una primera victoria en la noche del lunes, cuando se alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria que compró el piso de Maricarmen Abascal para permitirle regresar a su casa.

La octogenaria, que lleva hospitalizada desde que fue desahuciada de su vivienda, aún tiene que firmarlo.

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