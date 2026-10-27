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Melania Trump dice que logró una tregua con Putin; el Vaticano dice que llamó primero

 La Casa Blanca le atribuye a la primera dama una tregua en Ucrania. Roma cuenta otra historia y dice que es por la gestión del papa León XIV. 

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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“Se están comiendo a sus perros”, lamentó hace unas semanas Tetiana Hasanenko, jefa de la Administración Militar de la ciudad de Oleshky, una ciudad ucraniana ocupada por Rusia a la orilla del río Dniéper. La situación para esta población es insostenible y se deteriora “hora a hora”. Según Hasanenko, su gente tiene dos opciones: “Morir de hambre o ser alcanzada por un dron o fuego de artillería y morir. No hay una tercera opción. Las probabilidades de permanecer allí sin comida y sobrevivir son nulas”, razón por la que han optado por comerse…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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Comentarios
  • Monica(25323)Hace 2 horas
    Y los niños latinos hijos de inmigrantes e indocumentados no importan? Solo los caucásicos?
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