El Valladolid regresaba en la madrugada de este lunes a su ciudad, en el centro de España, tras disputar el domingo un…

El joven inmigrante fue descubierto después que los jugadores del equipo escucharan unos ruidos extraños en los bajos del vehículo tras recorrer varios kilómetros, informaron este lunes a AFP fuentes del club español.

Un menor marroquí viajó desde Ceuta a la península ibérica metido debajo del autobús del Real Valladolid a su regreso de disputar un partido de la Segunda División española en ese enclave norteafricano español.

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Un menor de edad marroquí viajó desde Ceuta metido debajo del bus de un equipo de fútbol

El Valladolid regresaba en la madrugada de este lunes a su ciudad, en el centro de España, tras disputar el domingo un partido de la Segunda División española en el campo del Ceuta (1-1).

El autobús paró en un área de servicio y los jugadores descubrieron al menor en el eje de las ruedas traseras del vehículo.

El joven había viajado en la parte baja del autobús durante todo el trayecto en ferry a la península desde Ceuta más otro centenar de kilómetros hasta que acabó pidiendo ayuda.

El menor fue atendido por la propia expedición del club vallisoletano, que le dio comida, agua y ropa, mientras llegaba la guardia civil.

Los agentes se hicieron cargo del menor y el equipo pudo seguir su camino a Valladolid.

En los últimos años, se han dado algunos casos similares de inmigrantes que intentan pasar de Ceuta a la Península escondidos en distintos vehículos que hacen el trayecto de un lado a otro del estrecho de Gibraltar.

Ceuta sufrió los 30 y 31 de julio una masiva entrada de decenas de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos, de los que la mayoría regresaron en las horas posteriores.

Pero varios miles se quedaron en Ceuta, donde la situación se ha ido deteriorando, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

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