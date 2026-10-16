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Mientras el papa León se recupera de su cirugía, ¿quién dirige la Iglesia?

La burocracia del Vaticano se ha afinado a lo largo de cientos de años para funcionar sin contratiempos, incluso cuando el papa no puede cumplir con sus obligaciones.

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Elisabetta Povoledo | The New York Times
CIUDAD DEL VATICANO (VATICANO), 14/10/2026.- Vista de la plaza de San Pedro del Vaticano este miércoles. Tristeza por no poder ver al papa, preocupación por su salud y esperanza en su recuperación. La hospitalización de León XIV ha cambiado los planes de cientos de peregrinos que se han acercado a la plaza de San Pedro con la ilusión de verle en una misa programada para hoy, pero que se ha celebrado sin el pontífice. Este miércoles, día en el que normalmente se celebran las audiencias generales, la plaza de San Pedro acogió la misa de clausura del encuentro internacional con motivo del décimo aniversario de la publicación de 'Amoris Laetitia', la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia. EFE/ Claudia Sacristán
Vista de la plaza de San Pedro del Vaticano el miércoles, día en que el papa ofrece sus tradicionales audiencias. EFE/ Claudia Sacristán
Foto: EFE - Claudia Sacristán

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El martes, durante al menos 90 minutos, el papa León estuvo inconsciente bajo anestesia general. La situación plantea una interrogante: ¿qué sucede cuando un papa está incapacitado y no puede dirigir la Iglesia católica?

La respuesta corta es: nada. La Iglesia tiene reglas para algunas situaciones, como cuando un papa muere o renuncia, o cuando no puede ejercer sus funciones con libertad (por ejemplo, cuando un papa es encarcelado, como ocurrió con el papa Pío VI a manos de Napoleón, un escenario poco probable hoy en día). Sin embargo, no…

Por Elisabetta Povoledo | The New York Times

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