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Militar colombiano herido en Rusia clama ayuda a De la Espriella: “Sáqueme de este país”

El Espectador habló con cuatro militares colombianos que viajaron a Rusia en los últimos seis meses para enlistarse en sus Fuerzas Armadas y accedió a contratos que demuestran su incorporación directa al Ejército ruso.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
18 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Soldados rusos están entrenando en un campo de entrenamiento terrestre en un lugar no revelado de Ucrania.
Soldados rusos están entrenando en un campo de entrenamiento terrestre en un lugar no revelado de Ucrania.
Foto: EFE - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT

Ni las alertas de Naciones Unidas ni los reportes de medios de comunicación han impedido que decenas de militares colombianos en retiro continúen respondiendo a convocatorias para enlistarse en la guerra que libra Rusia en Ucrania desde 2022. El Espectador conoció el testimonio de cuatro militares colombianos que han partido en los últimos seis meses para enlistarse en las filas rusas, además de acceder a pruebas documentales que exponen la forma en la que se vinculan con esas fuerzas.

En marzo, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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