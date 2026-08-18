Militar colombiano herido en Rusia clama ayuda a De la Espriella: “Sáqueme de este país”

Soldados rusos están entrenando en un campo de entrenamiento terrestre en un lugar no revelado de Ucrania. Foto: EFE - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT

Ni las alertas de Naciones Unidas ni los reportes de medios de comunicación han impedido que decenas de militares colombianos en retiro continúen respondiendo a convocatorias para enlistarse en la guerra que libra Rusia en Ucrania desde 2022. El Espectador conoció el testimonio de cuatro militares colombianos que han partido en los últimos seis meses para enlistarse en las filas rusas, además de acceder a pruebas documentales que exponen la forma en la que se vinculan con esas fuerzas.

En marzo, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de...