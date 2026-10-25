Estos comicios anticipados son la culminación de casi dos años de manifestaciones…

"A juzgar por una muestra estratificada, está claro que perdimos estas elecciones", declaró Vucic ante sus seguidores en la sede del Partido Progresista Serbio (SNS) en Belgrado.

El partido gobernante en Serbia perdió las elecciones legislativas anticipadas de este domingo frente a un movimiento de protesta liderado por estudiantes, reconoció el veterano dirigente nacionalista Aleksandar Vucic, un anuncio que provocó una explosión de alegría en Belgrado.

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Movimiento estudiantil derrota en las urnas al conservador partido de gobierno en Serbia

Estos comicios anticipados son la culminación de casi dos años de manifestaciones desencadenadas por el derrumbe, en 2024, de una marquesina de la estación de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico. Murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el accidente a la corrupción.

Este incidente desató las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder Slobodan Milosevic en 2000.

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Dos horas antes del cierre de las urnas, Serbia registró ya la mayor participación en 30 años en unas elecciones legislativas, un dato que los analistas consideraron que favorecía a la oposición.

Tras la alocución de Vucic, estallaron las celebraciones en la capital serbia y los autos comenzaron a circular tocando la bocina mientras una multitud comenzaba a festejar cerca de la sede de la Comisión Electoral.

En la sede de la Lista de Estudiantes, los simpatizantes de este movimiento aplaudían, lloraban y se abrazaban, coreando "¡Victoria, victoria!".

"Me siento increíble. Siento como si por fin viviera en un país libre", declaró a la AFP la estudiante Mila Martic.

"Fuerza hacia la libertad"

Esta es la primera vez desde 2012 que el partido de Vucic se enfrentaba a la posibilidad de perder el gobierno, pero no se descarta un nuevo periodo de tensiones políticas debido a un clima de fuerte polarización.

En septiembre, Vucic (primer ministro entre 2014 y 2017 y posteriormente presidente entre 2017 y 2026), entonces jefe de Estado, disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas, una de las principales demandas del movimiento de protesta. Unos días después, presentó su renuncia para poder concurrir a los comicios con la expectativa de ser elegido primer ministro.

Frente a Vucic, el movimiento estudiantil se ha constituido en una fuerza política heterogénea para intentar imponerse. Su lista única no cuenta con una figura destacada. Son candidatos de la sociedad civil, cuyo único punto en común es querer derrotar al partido oficialista de Vucic.

"Yo voté esperando que haya cambios (…) no podemos seguir como en los últimos 14 años", dijo a la AFP Marija Spasenovic fuera de un recinto de votación de la capital Belgrado y agregó que es necesario combatir la corrupción y asegurar el Estado de derecho.

El movimiento lanzó un mensaje a la participación en vísperas de las elecciones con la consigna "¡Serbia se despierta!".

"Han sido y siguen siendo nuestra fuerza. Es hora de redirigir esa fuerza hacia la libertad", declaró el movimiento en una carta publicada en X.

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Su última concentración movilizó a unas 150.000 personas en la capital serbia, Belgrado.

Tensiones

Un "intento de golpe de Estado", según Vucic, quien se presentó como el único capaz de hacer que Serbia sea un país soberano en la escena internacional, cercano tanto a la Unión Europea (UE) como a Rusia y a Estados Unidos.

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Entre los votantes también hay quienes reconocen el balance del gobierno. Vesna Ivic, una profesora de 57 años, se declaró "feliz" de ver que se hicieron "muchas cosas" para mejorar la vida de la gente.

Veinticuatro oenegés serbias declararon que no se dan las condiciones para unas elecciones "libres y justas".

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Los estudiantes desplegaron una red de voluntarios para supervisar el proceso, como complemento a los observadores internacionales.

Los últimos sondeos arrojaron resultados muy dispares.

Una encuesta realizada esta semana por el grupo de reflexión de derecha "Nuevo Pensamiento Político Serbio" (NSPM) otorgó a la lista estudiantil un 44,5% de intención de voto, frente al 42,7% de la de Vucic, pero otra realizada en septiembre por Faktor Plus, cercano a las autoridades, situó a la actual mayoría en cabeza con un 48,6%.

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