"No bajaremos los brazos": Francia vive nueva jornada de masivas protestas estudiantiles

Esta semana de movilizaciones se anuncia crucial. Precede a los 15 días de vacaciones de otoño, pero podría sumarse a las protestas del sábado contra la carestía de la vida, en este convulso último año de mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

Decenas de miles de personas, entre ellas la activista sueca Greta Thunberg, protestaron de nuevo este martes en Francia para exigir mejores condiciones en los colegios, al considerar insuficiente la respuesta del gobierno a sus reclamos desde finales de septiembre.

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Al inicio de la marcha en París, que registró enfrentamientos puntuales entre la policía y miembros de grupos radicales conocidos como "black bloc", el líder de la organización estudiantil USL, Ryad Rani, llamó a unirse a las protestas del sábado: "No bajaremos los brazos".

Entre 161.500 y 480.000 personas marcharon este martes por las calles, según el gobierno y los organizadores respectivamente.

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Las tendencias difieren respecto a la semana anterior, cuando sindicatos y universitarios también se sumaron a las marchas. Entonces, los organizadores anunciaron 450.000, una cifra que las autoridades rebajaron a 266.000 manifestantes, en una de las mayores protestas estudiantiles desde mayo de 1968.

La nueva jornada de movilización comenzó con el bloqueo de colegios. Las autoridades cerraron preventivamente unos 200 de los 3.700 que cuenta el país, indicó el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray.

Thunberg, "orgullosa"

En uno de los epicentros de la movilización, el liceo Paul Éluard de Saint-Denis, al norte de París, los estudiantes contaron desde primera hora de la mañana con el apoyo de Greta Thunberg, quien se dijo "enormemente orgullosa" de su lucha.

"Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: ‘En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad'", aseguró.

Los alumnos que protestan tienen en su mayoría entre 15 y 18 años; estudian el último ciclo de bachillerato, una estresante etapa previa a los estudios superiores, y su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

Sus reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios de clase de hasta diez horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático y un sistema de acceso a la universidad, Parcoursup, visto como poco transparente.

A finales de la semana pasada, el ministro de Educación anunció la rápida contratación de 3.000 profesores sustitutos, pero para las organizaciones estudiantiles es una medida insuficiente y reclaman un plan de 10.000 millones de euros (11.200 millones de dólares) para los liceos.

"¿Por qué hay tanto dinero para la defensa, pero no para la juventud?", se preguntó Jonas, de 17 años, en Burdeos. "¡Somos el futuro!", coreaban los manifestantes en Lens, donde la semana pasada un joven perdió una mano como consecuencia de una granada aturdidora utilizada por las fuerzas de seguridad.

"Calma" y "orden"

Esta movilización, mayormente pacífica, se ha visto salpicada por choques entre policías y manifestantes, que dejaron cientos de heridos: más de 200 estudiantes, unos 800 policías y 147 miembros del personal educativo, según las autoridades.

La policía abrió además 36 investigaciones internas contra agentes por presuntos hechos de violencia, indicó una fuente policial.

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Las protestas deben realizarse "en calma, con orden y respetando tanto las personas como los bienes", avisó el lunes Macron, quien acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de querer "aprovecharse" de la ira de los jóvenes.

A menos de siete meses de la elección presidencial para escoger a su sucesor, que lidera la ultraderechista Marine Le Pen en los sondeos, las protestas estudiantiles y la respuesta policial protagonizan el debate político.

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Todo ello en un contexto de malestar sobre el poder adquisitivo y cuando el gobierno busca adoptar en el Parlamento un presupuesto para 2027 con un fuerte ajuste fiscal para reducir los elevados niveles de déficit y deuda públicos.

El primer ministro anunció que presentará enmiendas para retomar "algunas de las propuestas formuladas" por los estudiantes en una consulta en línea, que en su mayoría señalan los horarios sobrecargados y los problemas de infraestructura.

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