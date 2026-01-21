Logo El Espectador
No, no evacuaron Davos: hubo una emergencia, pero fue controlada, según testigos

En una declaración oficial, el Foro Económico Mundial señaló que ocurrió un incidente, pero que fue controlado rápidamente y no se puso en riesgo la vida de los asistentes al evento. En redes sociales se habló de una evacuación, pero periodistas en el lugar dijeron que eso no ocurrió.

Agencia EFE y Redacción Mundo
22 de enero de 2026 - 12:07 a. m.
Ambulancias y personal de rescate se acercaron al Centro de Congresos tras reportarse un pequeño incendio durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
Foto: EFE - LAURENT GILLIERON
La organización del Foro de Davos confirmó este miércoles un incidente “relacionado con humo” durante el evento, pero precisó que la situación fue controlada rápidamente y que en ningún momento puso en riesgo a los participantes.

Este incidente coincidió con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Centro de Congresos donde se lleva a cabo esta reunión de líderes, lo que disparó las especulaciones y noticias falsas en redes sociales.

Un testigo, participante en esta reunión, le dijo a la agencia EFE que vio a dos miembros del cuerpo de bomberos llevando con ellos extintores en el interior del recinto.

En una declaración oficial, el Foro Económico Mundial señaló que este suceso “se controló rápidamente” y que “la seguridad de los participantes ha estado garantizada en todo momento”, lo cual “siempre es una prioridad fundamental”.

“Estamos en estrecho contacto con las autoridades locales y los servicios de emergencia pertinentes. Las autoridades locales consideran que el incidente está resuelto”, agregó.

Según versiones difundidas en redes sociales, el Centro de Congresos de Davos habría sido evacuado, algo que no ocurrió, según constató el equipo de la agencia EFE que cubre el evento. Ahora bien, uno de los que dijo que algo así había sucedido fue Edward Lawrence, corresponsal de la Casa Blanca para la cadena Fox.

A través de la red social X, él escribió: “Acabamos de ser evacuados del Centro de Congresos. Los equipos de emergencia intentan determinar la causa del olor que provoca tos en algunas personas de nuestra zona”. Posteriormente, a través de otro mensaje, agregó: “Los bomberos de Davos lo revisaron y dieron por finalizada la evacuación. Estamos de vuelta para mi en vivo”.

La agencia de noticias suiza, Keystone-SDA, comentó que una alarma de incendio se activó el miércoles por la noche en el Centro de Congresos de Davos mientras Trump estaba en el edificio. Un portavoz de la policía aseguró que no se tenía claridad sobre el lugar en el que habría empezado el incendio.

Las autoridades indicaron que no se reportaron heridos, ya que se desplegaron bomberos, policías y ambulancias, debido a las estrictas medidas de seguridad que rodearon el evento, de acuerdo con la información que dio a conocer la agencia Anadolu.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia EFE

Por Redacción Mundo

