Los países que desde el 21 de enero tendrán que pagar un bono por la visa de EE. UU.

El monto que deben pagar los solicitantes de la visa estadounidense se determinará en la entrevista. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varios países tendrán que pagar desde esta semana un bono de hasta USD 15.000 por la visa B1/B2. La medida, que ya empezó a aplicar para Bután, Botsuana, República Centroafricana, Gambia, Guinea, entre otros más, entrará en vigor para los demás a partir del 21 de enero. Más de una veintena de países se verán afectados por esa directriz en los próximos días, y Venezuela y Cuba serán unos de ellos.

Cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de ellos y que sea elegible para ese documento debe depositar un bono de USD 5.000, USD 10.000 o USD 15.000. El monto se determinará durante la entrevista.

¿Cómo se paga el bono para la visa de turismo de Estados Unidos?

Los solicitantes deben aceptar los términos a través de Pay.gov, la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro. Además, deben presentar el Formulario I-352 para depositar el monto únicamente después de que un funcionario consular se lo indique. Para ello, recibirán un enlace directo. No deben utilizar ningún sitio web de terceros para ello.

Debe tener en cuenta que el pago del bono no garantiza la emisión de la visa y que aquellos sujetos a esa directriz deben entrar y salir de Estados Unidos por puntos específicos. De no hacerlo, se podría denegar la entrada o registrar incorrectamente la salida. Esos lugares son:

Aeropuerto Internacional Logan de Boston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy

Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD)

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)

Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ)

Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal (YUL)

Las condiciones para el bono de la visa estadounidense

El bono será reembolsable si:

El Departamento de Seguridad Nacional registra la salida del titular de la visa en o antes de la fecha en la que está autorizado a permanecer en Estados Unidos.

El titular de la visa no viaja antes del vencimiento de la visa.

El titular de la visa solicita y se le niega la admisión en el puerto de entrada de Estados Unidos.

Conozca la lista de países afectados por esta directriz estadounidense:

Argelia

Angola

Antigua y Barbuda

Bangladesh

Benín

Bután

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

República Centroafricana

Costa de Marfil

Cuba

Yibuti

Dominica

Fiyi

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea Bissau

Kirguistán

Malawi

Mauritania

Namibia

Nepal

Nigeria

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Tayikistán

Tanzania

Togo

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zambia

Zimbabue

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com