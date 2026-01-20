El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa

Un empleado cambia el precio de la carne en una carnicería de Caracas, Venezuela, el 13 de enero de 2026. Foto: NYT - THE NEW YORK TIMES

Nair Granado se apresuró a comprar alimentos en cuanto recibió su paga de 60 dólares.

Sabía que no sería suficiente para llenar la despensa de su casa en la periferia oriental de Caracas, la capital de Venezuela. Aún así, le preocupaba que, en poco tiempo, sus ingresos no fueran suficientes para cubrir siquiera lo básico.

Granado, recepcionista de laboratorio de 33 años que vive en un extenso barrio obrero con sus dos hijos, dijo que los precios suben cada día y que la situación está fuera de control.

Después de más de una década en crisis,...