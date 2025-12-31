Nueva Zelanda y Australia: así celebraron el Año Nuevo los primeros países en entrar el 2026

El irlandés David Mooney posa con unas gafas del 2026 durante los preparativos para esperar el Año Nuevo en Sídney, Australia este miércoles. Foto: EFE - DAN HIMBRECHTS

Nueva Zelanda y Australia, entre los primeros países en recibir el Año Nuevo 2026, celebraron con contrastes entre luto y festejos pirotécnicos.

👉 2026 en Nueva Zelanda

En Auckland, Ciudad en la Isla Norte de Nueva Zelanda, miles se reunieron alrededor de la Sky Tower para un espectáculo de fuegos artificiales de cinco minutos con más de 3.500 disparos, proyecciones de luces y música sincronizada, marcando el inicio del año en el Pacífico Sur, según CNN.

New Zeland is the first country to enter 2026.#HappyNewyear New Zeland 🎆🎇 pic.twitter.com/eQaRL0l4Gx — Two Silly (@Twosillyoff) December 31, 2025

Las costumbres neozelandesas enfatizan reuniones familiares al aire libre en el verano austral, con barbacoas (“barbie”) en playas y parques, donde se asan carnes y mariscos mientras se comparte con amigos y vecinos. También destacan los “hangi” maoríes, banquetes cocinados bajo tierra con piedras calientes, simbolizando unión comunitaria y respeto a la tierra ancestral, según You Too Proyect.

Muchos neozelandeses buscan el amanecer del 1 de enero en puntos elevados como Mount Maunganui o Gisborne, el primer lugar habitado en ver el sol nuevo, para reflexionar y establecer intenciones positivas para el ciclo entrante. Este evento se complementa con actuaciones culturales maoríes, danzas haka y fuegos artificiales que fusionan tradición indígena con modernidad urbana.

👉 2026 en Australia

Australia abrió las celebraciones del Año Nuevo 2026 en Sídney con su emblemático espectáculo pirotécnico, donde más de un millón de personas se congregaron en la bahía para ver fuegos artificiales sobre el Harbour Bridge y la Ópera House, según El Diario.

En Sídney, más de un millón de personas disfrutaron del icónico show en la bahía con fuegos sobre el Harbour Bridge y la Ópera, pero precedido por un minuto de silencio en honor a las 15 víctimas del tiroteo de Bondi Beach del 14 de diciembre, con linternas de celulares iluminando el puerto en solidaridad.

Las costumbres locales australianas incluyen barbacoas playeras (“beach barbie”) con salchichas y langostinos, reuniones familiares en parques públicos y competencias informales de natación en el océano, aprovechando el verano sureño para alargar la fiesta hasta el amanecer.

