Bolsonaro volverá a prisión tras cirugía y hospitalización, su salud genera preocupación

Foto de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, volverá este jueves 1 de enero a prisión tras más de una semana hospitalizado en Brasilia, informaron este miércoles sus médicos.

Bolsonaro, de 70 años, se operó el 25 de diciembre de una hernia inguinal y luego se sometió a un procedimiento contra sus recurrentes crisis de hipo.

Le recomendamos: Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue operado “con éxito” de una hernia

La corte suprema condenó al líder de la derecha brasileña a 27 años de prisión por un plan fallido para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

“El alta ya está programada: salvo alguna complicación, pretendemos llegar temprano (el jueves), hacer la evaluación de rutina y si no hay nada raro, comunicar a la superintendencia (policial)”, dijo a periodistas el cardiólogo Brasil Caiado, en el hospital DF Star.

Bolsonaro lidia desde hace años con secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

Le podría interesar: Juez brasileño niega casa por cárcel a Bolsonaro, pero aprueba su cirugía en hospital

La corte rechazó un pedido de su defensa para que cumpla la sentencia en prisión domiciliaria por su estado de salud.

“Todo está yendo bien desde el punto de vista del posoperatorio”, dijo este miércoles el cirujano Claudio Birolini.

Tras el alta hospitalaria, Bolsonaro deberá volver a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Birolini dijo que el procedimiento médico contra el hipo no logró “interrumpir totalmente las crisis”.

También puede leer: Los pasaportes más poderosos del mundo en 2025: EE. UU. cierra el año a la baja

Bolsonaro fue sometido en los últimos días a bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma, para atacar el hipo que, según su familia, le provoca vómitos y dificultad para respirar.

Las limitaciones del procedimiento sugieren que el hipo tiene origen en el sistema nervioso central, según Birolini.

Bolsonaro padece además gastritis y esofagitis, y sufre de una “apnea de sueño severa”.

“Obviamente no está feliz”, dijo Birolini.

Para usted: Cinco patrones y tres aprendizajes del ciclo electoral en América Latina en 2025

Su estado de ánimo “oscila mucho”, según Caiado: “Queda muy golpeado en las noches y los días que pasa con hipo (...) y es claro que él ya llegó aquí con un nivel emocional más deprimido”.

Esta hospitalización de nueve días fue la primera salida de Bolsonaro desde su encarcelamiento a finales de noviembre.

El expresidente sostiene que es inocente.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com